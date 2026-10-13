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Pazarda doğrudan iletişim: Bekir Torun talepleri dinledi

Osmaneli pazarını gezen Belediye Başkanı Bekir Torun, esnaf ve vatandaşlarla görüşüp talepleri dinledi; çözüm odaklı çalışmalara vurgu yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazarda doğrudan iletişim: Bekir Torun talepleri dinledi

Pazarda doğrudan iletişim: Bekir Torun esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Bekir Torun, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya ile birlikte ilçe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Torun, pazarda sohbetler ederek hem esnafın iş durumunu hem de vatandaşların günlük beklenti ve önerilerini dinledi.

görüş alışverişi ve talepler:

Ziyaret sırasında esnafla birebir sohbet eden Torun, tezgâhları dolaşarak satış koşulları ve ihtiyaçlarla ilgili notlar aldı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da kısa sohbetler gerçekleştiren Başkan, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek iletişimin önemine vurgu yaptı. Belediye ekipleriyle taleplerin takip edileceği ve önceliklendirileceği belirtildi.

çözüm odaklı çalışma vurgusu:

Torun, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizin talep ve önerilerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizleri samimiyetle karşılayan esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi. Bu yaklaşımın karar alma süreçlerine doğrudan geri bildirim sağladığı, önümüzdeki dönemde uygulanacak hizmet ve düzenlemelerde etkili olacağı ifade edildi.

Ziyaret, ilçede vatandaşla kurulan doğrudan iletişimin örneği olarak değerlendirildi; Torun ve ekibi, alınan talepleri değerlendirip çözüm üretme taahhüdünü yineledi.

BAŞKAN TORUN VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

BAŞKAN TORUN VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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