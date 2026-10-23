Pazarın kaybolan takıları manevi sahibine teslim edildi

Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 14 Ekim 2026 tarihinde semt pazarında bulunan cüzdan ve içindeki eşyalar sahibine ulaştırıldı. Ekipler, pazar alanında görev yaparken buldukları cüzdanı inceledi ve içinde para ile kişisel eşyaların bulunduğunu tespit etti.

teslim süreci:

Zabıta ekipleri eşyaları muhafaza altına aldıktan sonra cüzdan sahibinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda cüzdanın sahibi Mehmet Canpolat ile iletişime geçildi ve vatandaş Mavi Kent Semt Pazarı'na davet edilerek kayıp eşyalar eksiksiz şekilde teslim edildi.

sahibin duyguları ve teşekkür:

Canpolat, annesinin pazar alışverişi sırasında cüzdanı kaybettiğini belirterek içinde iki yüzük, bir çift küpe ve bir miktar para olduğunu söyledi. Takıların özellikle manevi açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Canpolat, ilkokul dördüncü sınıftayken harçlıklarını biriktirerek annesine aldığı yüzük ve küpelerin kendileri için maddi değerinden çok daha kıymetli olduğunu anlattı. Takıların maddi değeri toplamda yaklaşık 50-55 bin lira olarak açıklandı. Canpolat, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve zabıta ekiplerine teşekkür ettiğini belirtti.

zabıta ekiplerinin açıklaması:

Şahinbey Belediyesi Zabıta Memuru Mehmet Veysi Ergün de 14 Ekim'de pazar alanında görev yaptıkları sırada cüzdanı bulduklarını, içindeki eşyaları muhafaza altına aldıklarını ve sahibine ulaşmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Ergün, sahibine ulaşıldıktan sonra Mavi Kent Semt Pazarı'na davet ettiklerini ve manevi değeri yüksek kişisel eşyaların teslim edilmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Zabıta ekipleri tarafından bulunan 55 bin TL değerindeki takılar sahibine teslim edildi