pazarkent spor kulübü kuruldu:

Pazarlar ilçesinde futbolun gelişimine katkı sağlamak ve çocuk ile gençleri sporla buluşturmak amacıyla Pazarkent Spor Kulübü resmen kuruldu. Kulübün kuruluşunu, Pazarlar Ortaokulu Müdür Yardımcısı Rıdvan Mayda öncülüğünde gerçekleştirdi.

amaç ve öncelikler:

Kulüp, ilçede sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Özellikle futbol branşında altyapı çalışmalarına ağırlık verilecek; çocuklara ve gençlere eğitim ve antrenman imkanları sunularak yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi planlanıyor.

faaliyet alanları ve beklentiler:

Pazarkent Spor Kulübü, başta futbol olmak üzere farklı spor branşlarında da faaliyet göstermeyi hedefliyor. İlçede spor kültürünün güçlenmesine katkı sağlamak ve gençleri düzenli sportif aktivitelere yönlendirmek kulübün öncelikli beklentileri arasında yer alıyor. Kuruluşun hayata geçirilmesiyle Pazarlar'da yeni spor çalışmaları ve altyapı adımlarının atılması öngörülüyor.

KULÜBÜN LOGOSU