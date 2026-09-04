Pazarlar’da toprak analiziyle bilinçli gübreleme destekleniyor

pazarlar’da toprak analizi uygulaması:

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda üreticilerin arazilerinden toprak numuneleri alınıyor. Alınan numuneler, analiz için ilgili birimlere gönderilerek laboratuvar incelemelerine tabi tutuluyor.

analiz sonuçlarının yönlendirdiği gübreleme:

Elde edilecek analiz sonuçları doğrultusunda toprakların ihtiyaç duyduğu besin elementleri belirleniyor ve üreticilere buna göre öneriler sunuluyor. Bu yaklaşım sayesinde gereksiz gübre kullanımının önüne geçilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, toprak analizlerinin sahada uygulanmasının önemine vurgu yaparak üreticilerin toprak analizi yaptırmalarını öneriyor; amaç hem çevresel etkinin azaltılması hem de sürdürülebilir üretim koşullarının güçlendirilmesidir.

PAZARLAR’DA ÜRETİCİLERE BİLİNÇLİ GÜBRELEME DESTEĞİ