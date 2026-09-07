Pazaryeri'nde 104 yıllık kurtuluş coşkusu ve birlik mesajı

Pazaryeri’nde kutlamalar coşkuyla gerçekleşti

Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, yerel yönetim ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Gün boyunca süren programlar, hem resmi törenleri hem de halk gösterilerini içeriyordu.

tören ve yürüyüş:

Tören, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Yenimahalle’den ilçe merkezine kadar kortej yürüyüşü düzenlendi; yürüyüşte taşınan dev Türk bayrağına mehteran ekibi eşlik etti ve kortej güzergâhı boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kortejin ardından ilçe meydanında saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve program resmi törenlerle sürdü.

gösteriler ve anma:

Programda zeybek ve kılıç-kalkan ekiplerinin gösterileri halktan alkış aldı, mehteran ekibinin marşları meydandaki coşkuyu artırdı. Anma bölümünde İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik tarafından şehitler ve vatan uğruna mücadele eden kahramanlar için dua edildi; selalar verildi ve program kapsamında kurban kesimi gerçekleştirildi.

Etkinlikler, hem kurtuluşun tarihî önemine vurgu yaptı hem de toplumun birlik ve beraberlik mesajını öne çıkardı.

başkanın mesajı:

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 'Bugün, tarih sayfalarına altın harflerle yazılmış, bu toprakların en gururlu, en şerefli günlerinden biri. Pazaryeri’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. El ele vererek Pazaryeri’mizi hak ettiği geleceğe taşıyoruz. Bu kutlu zaferin yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum' sözleriyle anmanın önemine dikkat çekti.

Kutlamalar boyunca, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kurtuluş sürecinde hayatını kaybeden tüm kahramanlar, şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

PAZARYERİ’NİN KURTULUŞUNUN 104. YILI COŞKUYLA KUTLANDI