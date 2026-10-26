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Pazaryeri'nde bisiklet turuyla cumhuriyet coşkusu

Pazaryeri'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için düzenlenen bisiklet etkinliğinde kaymakam, spor ilçe müdürü, öğrenciler ve vatandaşlar ilçe merkezinde tur attı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri'nde bisiklet turuyla cumhuriyet coşkusu

etkinlikte neler yaşandı:

Pazaryeri Kaymakamlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar ilçe merkezinde bisikletle tur attı. Etkinliğe Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sporun yaygınlaştırılması ve cumhuriyet coşkusunun birlikte yaşanması amacıyla gerçekleştirilen turda renkli görüntüler ortaya çıktı.

etkinliğin amacı ve kapsamı:

Organizasyon, hem spor kültürünü yaygınlaştırmak hem de Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kutlamalarını canlı tutmak amacıyla planlandı. İlçe merkezindeki tur, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

kaymakamın mesajı:

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 103. yılını gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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