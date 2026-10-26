Pazaryeri'nde bisiklet turuyla cumhuriyet coşkusu

etkinlikte neler yaşandı:

Pazaryeri Kaymakamlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar ilçe merkezinde bisikletle tur attı. Etkinliğe Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sporun yaygınlaştırılması ve cumhuriyet coşkusunun birlikte yaşanması amacıyla gerçekleştirilen turda renkli görüntüler ortaya çıktı.

etkinliğin amacı ve kapsamı:

Organizasyon, hem spor kültürünü yaygınlaştırmak hem de Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kutlamalarını canlı tutmak amacıyla planlandı. İlçe merkezindeki tur, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

kaymakamın mesajı:

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 103. yılını gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BİLECİK’TE CUMHURİYET’İN 103. YILI İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER