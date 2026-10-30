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Pazaryeri'nde traktör sürücülerine trafik ve güvenlik eğitimi

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Karaköy kahvehanesinde yapılan eğitimde 25 traktör sürücüsüne ROPS, üçgen reflektör ve trafik kuralları anlatıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pazaryeri'nde traktör sürücülerine trafik ve güvenlik eğitimi

etkinlikte neler anlatıldı:

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı 8’inci Jandarma Trafik Timi tarafından Karaköy köy kahvehanesinde düzenlenen faaliyette, 25 traktör sürücüsüne trafik eğitimi verildi. Katılımcılara trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler ve genel trafik kuralları hakkında bilgi sunuldu.

eğitimde öne çıkan konular:

Bilgilendirmede üçgen reflektör kullanımının önemi ile traktörlerde devrilmeye karşı koruyucu yapı olarak tanımlanan ROPS bulundurulmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Eğitmenler, bu ekipmanların güvenlik ve görünürlük açısından katkı sağladığını vurguladı.

bilgi paylaşımı ve amaç:

Faaliyet kapsamında sürücülere güvenli traktör kullanımıyla ilgili broşür dağıtıldı ve uygulamalı öneriler paylaşıldı. Etkinlik, kırsal alanlarda trafik güvenliğini artırmayı ve traktör kaynaklı kazaların etkisini azaltmayı hedefledi.

BİLECİK’TE 25 TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNE TRAFİK EĞİTİMİ

BİLECİK’TE 25 TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNE TRAFİK EĞİTİMİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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