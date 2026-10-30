Pazaryeri'nde traktör sürücülerine trafik ve güvenlik eğitimi

etkinlikte neler anlatıldı:

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı 8’inci Jandarma Trafik Timi tarafından Karaköy köy kahvehanesinde düzenlenen faaliyette, 25 traktör sürücüsüne trafik eğitimi verildi. Katılımcılara trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler ve genel trafik kuralları hakkında bilgi sunuldu.

eğitimde öne çıkan konular:

Bilgilendirmede üçgen reflektör kullanımının önemi ile traktörlerde devrilmeye karşı koruyucu yapı olarak tanımlanan ROPS bulundurulmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Eğitmenler, bu ekipmanların güvenlik ve görünürlük açısından katkı sağladığını vurguladı.

bilgi paylaşımı ve amaç:

Faaliyet kapsamında sürücülere güvenli traktör kullanımıyla ilgili broşür dağıtıldı ve uygulamalı öneriler paylaşıldı. Etkinlik, kırsal alanlarda trafik güvenliğini artırmayı ve traktör kaynaklı kazaların etkisini azaltmayı hedefledi.

BİLECİK’TE 25 TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNE TRAFİK EĞİTİMİ