Kurt baskını üreticinin sürüsüne ağır darbe vurdu

Olayın gelişimi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyünde, Kenan Çelebi'ye ait koyun sürüsü Kırdan Deresi bölgesinde kurtların saldırısına uğradı. Saldırıda üreticinin sürüsünden 14 koyun telef olurken, 11 koyun ağır yaralandı ve 7 koyun kayboldu.

Olay yerinde yapılan inceleme:

İhbar üzerine bölgeye giden Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu ve durumu kayıt altına aldı.

Üreticiye etkisi:

Saldırı, üreticinin sürüsünde doğrudan maddi kayba yol açtı; bölgedeki hayvan varlığı üzerinde oluşturduğu zarar üretici açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

TUNCELİ’NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE BİR KOYUN SÜRÜSÜNE KURT SALDIRDI. SALDIRIDA 14 KOYUN TELEF OLDU, 11’İ YARALANDI, 7 KOYUN İSE KAYBOLDU.