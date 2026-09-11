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Pazaryeri'nin öncelikleri doğrudan masada: başkan Tekin Erdoğan'a talepleri sundu

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçenin yatırım, proje ve çözüm önceliklerini doğrudan iletti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri'nin öncelikleri doğrudan masada: başkan Tekin Erdoğan'a talepleri sundu

Cumhurbaşkanı ile buluşma:

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen kabulde, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Toplantı kapsamında Tekin, ilçenin güncel ihtiyaçlarını, devam eden yatırımları ve yeni dönem hedeflerini Cumhurbaşkanı'na doğrudan aktardı.

İletilen talepler ve öncelikler:

Başkan Tekin görüşmede, Pazaryeri'nin çözüm bekleyen sorunları ile vatandaşların beklentilerinin yakından takip edildiğini vurguladı. İlçeye kazandırılan yatırımların durumunu anlatarak, devam eden projelerin tamamlanması ve yeni yatırım talepleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek talep etti. Tekin'in iletişiminde ilçenin altyapı, hizmet ve proje öncelikleri öne çıktı.

Başkan Tekin'in değerlendirmesi:

Görüşme sonrasında değerlendirme yapan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmenin önemine dikkat çekti ve 'Pazaryeri için kararlılıkla çalışmaya, ilk günkü aşkla üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Tekin ayrıca AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'a da destekleri ve yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

Toplantı, yerel yönetimin önceliklerini doğrudan merkezi düzeye taşıma ve ilçeye yönelik destek mekanizmalarını güçlendirme açısından değerlendirilirken, Pazaryeri'ne yapılan doğrudan temasın ilerleyen dönemde somut adımlara dönüşmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE ZEKİYE TEKİN

CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE ZEKİYE TEKİN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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