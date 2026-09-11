Düzce’de kayıt için köy köy arılı kovan sayımı tamamlanıyor

çalışmanın kapsamı:

Yığılca ilçesinde görevli teknik personel, Dutlar, Akça Ören, Kocaoğlu ve Çamlı köylerinde saha çalışması yürüttü. Köylerde bulunan arılı kovanlar yerinde incelenerek tespit işlemleri gerçekleştirildi.

hedef ve kayıt süreci:

Bu çalışmaların amacı, arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve destekleme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesine altyapı sağlamaktır. Yapılan tespitlerle bölgedeki arıcılık kayıtlarının güncel tutulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

DÜZCE’DE ARICILIK FAALİYETLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLEME SÜREÇLERİNİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA ARILI KOVAN TESPİT ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.