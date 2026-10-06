Pazaryerispor yeni sezona gençlere örnek olacak bir kadroyla giriyor

Pazaryerispor teknik kadrosunu açıkladı

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Pazaryerispor, yeni sezon öncesi teknik kadrosunu şekillendirdi. Kulüp, teknik direktörlük görevine Osman Bayram'ı getirirken antrenör, kaleci antrenörü ve genel kaptanlık için de anlaşmalar tamamlandı.

teknik ekip ve görev dağılımı:

Yeni sezon kadrosunda Osman Bayram teknik direktör olarak yer alacak. Teknik heyette ayrıca antrenör Metin Uğurlu, kaleci antrenörü İsmail Duvan ve genel kaptanlık görevini üstlenecek Umut Coşar bulunuyor.

başkanın mesajı ve yerel hedefler:

Pazaryeri Belediye Başkanı ve aynı zamanda Pazaryerispor Kulüp Başkanı olan Zekiye Tekin, ilçenin en önemli ortak değerlerinden birinin Pazaryerispor olduğuna dikkat çekti. Tekin, kulübün sportif başarılarının yanı sıra gençlerin spora kazandırılması ve ilçede spor kültürünün güçlendirilmesi yönünde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Teknik heyetle yapılan anlaşmaların ardından Pazaryerispor, yeni sezonda sahada mücadele eden, gençlere örnek olan ve ilçenin adını sportif başarılarla duyuran bir takım olma hedefiyle yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

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