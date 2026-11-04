Pehlivanköy'de baraj çevresinde kaybolan 88 yaşındaki adam ekiplerin 9 saatlik aramasıyla sağ bulundu

Arama çalışmaları:

Pehlivanköy ilçesi baraj mevkiinde akşam saat 18.00 civarında kaybolduğu bildirilen 88 yaşındaki Ş.Ö. için bölgedeki yetkililere ulaşan ihbarın ardından geniş çaplı arama başlatıldı. İhbar üzerine AFAD, jandarma, polis, komando timleri, iz takip köpek timi ve UMKE ekipleri sevk edilerek baraj çevresi ile yakın arazilerde sistemli bir tarama yapıldı.

Vatandaş ihbarı ve bulunuş:

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada bir vatandaşın kayıp şahsı gördüğünü bildirmesi üzerine ekipler belirtilen bölgeye yoğunlaşarak aramaları sıklaştırdı. Yapılan çalışmalarda Ş.Ö., gece saat 03.30 sıralarında sağ olarak bulundu; olay, kaybolma bildiriminin ardından geçen yaklaşık 9 saat sonunda sonlandı.

Sağlık kontrolü ve çalışmaların sonlandırılması:

Bulunan yaşlı adam, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi ve gerekli ilk müdahalesi yapıldı. Herhangi bir acil duruma rastlanmaması üzerine bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı; jandarma ekipleri olayla ilgili kayıt işlemlerini sürdürdü.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE AFAD, JANDARMA, POLİS, KOMANDO TİMLERİ, İZ TAKİP KÖPEK TİMİ VE UMKE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.