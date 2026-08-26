Pendik'te yaya önceliği zincirleme kazaya dönüştü: konteyner kaldırımdaki yaşlı adam ve torunu yaralandı

İstanbul Pendik'te, yaya geçidinde bir araca yol verilmesi üzerine yaşanan zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 24 Ağustos tarihinde Pendik, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Yayaya yol veren araç fark edilmeyince, arkadan gelen başka bir sürücü yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı ve çöp konteynerine çarptı.

Kaza anı ve olayın gelişimi:

Direksiyon kırılmasının ardından konteynerin savrulmasıyla kaldırımda bulunan bir yaşlı adam ve torunu konteynerin altında kaldı. Yaralanan yaşlı adamın iki ayağının da kırıldığı bildirildi. Olayın ardından ambulans ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis bölgede rapor tuttu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinde duran araca arkadan hızlı gelen başka bir aracın yaya bölümünü fark etmediği, çarpışmayı önlemek için ani manevra yaptığı ve bunun sonucu olarak konteynerin savrulduğu görülüyor.

Görgü tanığının anlattıkları ve benzer olay uyarısı:

Olayı gören Turgut Özkara, kazayı şu sözlerle anlattı: "Burada yaya geçidi var, yaya geçidinde araç durup yayaya yol veriyor. Diğer şeritte arka taraftan gelen araç yayayı görmüyor. Görmediği için de yayaya çarpmayayım diye direksiyonu kırıyor. Direksiyonu kırınca da çöp konteynerine vuruyor. Çöp konteyneri de yaya yolundan geçen yaşlı adamla çocuğa çarpıyor. Amcanın yanlış bilmiyorsam iki ayağında da kırık vardı. Sonrasında ambulans geldi, hastaneye götürdü. Ondan sonra herkes hastaneye gitti, polis geldi, rapor tutuldu."

Görgü tanığı ayrıca, aynı bölgede yaklaşık bir hafta önce benzer bir olay yaşandığını belirtti. Buna göre, karşı taraftaki durakta bir aracın yayaya yol verdiği anda arkadan gelen bir motosiklet duramayarak bir kadına çarpmıştı. Bu benzer vakalar, sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiğine dair uyarıyı güçlendiriyor.

Olayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor; kazanın kesin nedenleri ve olası sorumluluklar yetkililerce belirlenecek.

Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, kaldırımdaki yaşlı adam ve torunu yaralandı: Kaza anı kamerada