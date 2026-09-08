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Permakültürle üretimi görünür kıldılar: Sivas Ülkü Ocakları tarım fuarında yerel mahsullerini tanıttı

Sivas Ülkü Ocakları, permakültür projesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri Agro Sivas Tarım Fuarı'nda sergileyip ziyaretçilere sundu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Permakültürle üretimi görünür kıldılar: Sivas Ülkü Ocakları tarım fuarında yerel mahsullerini tanıttı

Sivas Ülkü Ocakları permakültür projesini Agro Sivas Tarım Fuarı’nda tanıttı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından başlatılan permakültür ve sürdürülebilir tarım projesi, Sivas Ülkü Ocakları’nın çalışmalarıyla 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Agro Sivas Tarım Fuarında sergilendi. Proje kapsamında yetiştirilen mahsuller, fuar alanında vatandaşların beğenisine sunuldu ve doğayla uyumlu üretim yaklaşımı doğrudan ziyaretçilerle paylaşıldı.

fuar katılımı ve sergilenen ürünler:

Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Gökmen, fuar süresince standta ziyaretçilerle bir araya geldi. Gökmen, projede yetiştirilen domates, kavun, salatalık, biber ve diğer mahsulleri ziyaretçilere ikram ederek üretimin somut sonuçlarını tanıttı. Böylece saha çalışmasının çıktıları doğrudan halkla buluşturulmuş oldu.

vizyon ve hedefler:

İl Başkanı Gökmen, çalışmanın hedefini Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ortaya koyduğu vizyonla ilişkilendirerek açıkladı. Gökmen, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın da ifade ettiği gibi, Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in 9 Işık doktrinindeki \"Köycülük İlkesi\" ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in \"Toprağın dili tarımdır\" anlayışı çerçevesinde hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gökmen, Türk gençliğinin ve milletin permakültürü günlük hayatına entegre etme amacını vurguladı ve projenin "ülkemizin hem kendine yeten hem de dünyaya ihracat yapabilen tarım devi bir ülke olması" hedefiyle sürdürüldüğünü belirtti. Sivas Ülkü Ocakları, fuar katılımıyla hem eğitimsel mesajını yaygınlaştırdı hem de yerel üretimin tanıtımına katkı sağladı.

ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN PERMAKÜLTÜR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR...

ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN PERMAKÜLTÜR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROJESİ, SİVAS ÜLKÜ OCAKLARI’NIN ÇALIŞMALARIYLA AGRO SİVAS TARIM FUARI’NA TAŞINDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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