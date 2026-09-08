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Üsküdar meclisinde başkanvekilliği oylaması dar farkla sona erdi

Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde 42 oy kullanıldı; 21 Cumhur İttifakı, 19 CHP/Yeni Parti aldı, ikinci tur yapılacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Merve Çelik

Üsküdar meclisinde başkanvekilliği oylaması dar farkla sona erdi

Üsküdar belediye meclisi oylama sonuçları

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminin ilk tur oylaması Belediye Meclisi'nde tamamlandı. Toplam 42 oy kullanıldı.

oy dağılımı ve geçersiz oylar:

İlk tur sayımına göre Cumhur İttifakı'nın adayı 21 oy alırken, CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı 19 oy aldı. Oylamada 2 oy geçersiz sayıldı; bu geçersiz oyların birinin Cumhur İttifakı, diğerinin ise CHP/Yeni Parti grubuna ait olduğu belirtildi.

sıradaki adımlar:

Başkanvekili seçiminin ilk turunda hiçbir aday gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Bu nedenle seçim süreci bir sonraki tur oylamayla devam edecek ve mecliste oy sayımının tamamlanmasının ardından ikinci tur için hazırlıklar başlatıldı.

İlk turun dar farkla sonuçlanması, ikinci turda yapılacak oylama ve muhtemel grup içi değerlendirmelerin belirleyici olacağını gösteriyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİNİN İLK TUR OYLAMASI TAMAMLANDI. BELEDİYE MECLİSİ’NDE...

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİNİN İLK TUR OYLAMASI TAMAMLANDI. BELEDİYE MECLİSİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMDE 42 OY KULLANILDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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