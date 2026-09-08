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Samsun'da tek yürek çağrısı: 13 eylül şehir hastanesi buluşması

Mehmet Köse, 13 eylül pazar günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Samsun Şehir Hastanesi'nde gerçekleşecek resmi açılışa tüm vatandaşları katılmaya çağırdı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Elif Demir

Samsun'da tek yürek çağrısı: 13 eylül şehir hastanesi buluşması

Samsun şehir hastanesi resmi açılışı için çağrı

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreni öncesi kentlilere çağrıda bulundu. Açılışın 13 eylül pazar günü saat 14.00'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağını duyuran Köse, tüm hemşehrileri törene davet etti.

açılış randevusu ve çağrı:

Köse, törenin sadece yeni bir sağlık yatırımının resmi açılışı olmadığını vurguladı. Samsun Şehir Hastanesi’nin sahip olduğu ileri teknoloji ve geniş kapasiteyle Karadeniz Bölgesi için önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, açılışın kent açısından taşıdığı sembolik değere dikkat çekti. Köse, Samsunluları birlik ve coşkuyla törene katılmaya çağırarak kentteki tüm ilçelerden yoğun katılım beklediklerini söyledi.

şehir hastanesinin bölge için önemi:

Başkan Köse, hastaneyi tanımlarken bu eserin sadece beton ve teknolojiden ibaret olmadığını; bunun aynı zamanda "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının bir yansıması olduğunu ifade etti. Köse, Samsun'a kazandırılan yatırımların şehir için stratejik önemine değinerek, 19 Mayıs 1919'dan bu yana Samsun'un ülke tarihindeki yerinin ve gelecekteki rolünün güçlendiğini kaydetti.

Tören çağrısında Köse, kentteki kardeşlik vurgusunu öne çıkardı: "13 eylül pazar günü yalnızca bir hastanenin resmi açılışını gerçekleştirmeyeceğiz. Şehrimize kazandırılan büyük bir eserin gururunu yaşayacak, Cumhurbaşkanımızı Samsun'a yakışan bir coşkuyla karşılayacağız." Ayrıca İlkadım’dan Atakum’a, Canik’ten Tekkeköy’e; Bafra’dan Çarşamba’ya, Terme’den Vezirköprü’ye, Alaçam’dan Salıpazarı’na kadar tüm ilçelere seslenerek, "Bayrağını al, sevdanı al, aileni al ve bu büyük buluşmada sen de yerini al" çağrısını yineledi.

Köse, Cumhurbaşkanı ile Samsun arasındaki güçlü gönül bağına dikkat çekerek, 13 eylül buluşmasının şehrin birlik mesajını yeniden ortaya koyacağını belirtti: "Birlik içinde, omuz omuza, tek yürek karşılıyoruz."

AK PARTİ SAMSUN İL BAŞKANI MEHMET KÖSE, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA...

AK PARTİ SAMSUN İL BAŞKANI MEHMET KÖSE, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NİN RESMİ AÇILIŞ PROGRAMI ÖNCESİNDE SAMSUNLULARA ÇAĞRIDA BULUNARAK, "13 EYLÜL PAZAR GÜNÜ SAAT 14.00’TE SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NDE BULUŞUYORUZ" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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