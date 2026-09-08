Üsküdar'da başkanvekili seçimi ikinci turda yine çoğunluk sağlanamadı

İkinci tur sonuçları:

Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçiminin ikinci tur oylaması tamamlandı. Kullanılan toplam 42 oyun 22'sini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin alırken, 20'si CHP ve Yeni Parti ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya tarafından alındı.

Oylamada geçersiz oy kaydedilmedi.

Seçimin sonraki adımı:

İkinci turda da iki aday gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için süreç üçüncü tur oylamaya taşınıyor. Meclis içinde yapılacak yeni oylamada başkanvekili seçimi sonuçlandırılmaya çalışılacak.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİNİN İKİNCİ TURU DA TAMAMLANIRKEN, ADAYLAR GEREKLİ ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMADIĞI İÇİN SEÇİM ÜÇÜNCÜ TURDA DEVAM EDECEK.