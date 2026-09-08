Dolar 48,4550 +0,04%
Euro 56,2987 +0,07%
Bist 14.104,52 -0,33%
Altın Gram 6.931,25 -0,61%
EUR/USD 1,1616 -0,08%
Brent Petrol 98,41 +2,21%
--°

Üsküdar'da başkanvekili seçimi ikinci turda yine çoğunluk sağlanamadı

Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçiminin ikinci turunda adaylar gerekli çoğunluğu sağlayamadı; Dündar Ziya Gültekin 22, Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Üsküdar'da başkanvekili seçimi ikinci turda yine çoğunluk sağlanamadı

İkinci tur sonuçları:

Üsküdar Belediyesi başkanvekili seçiminin ikinci tur oylaması tamamlandı. Kullanılan toplam 42 oyun 22'sini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin alırken, 20'si CHP ve Yeni Parti ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya tarafından alındı.

Oylamada geçersiz oy kaydedilmedi.

Seçimin sonraki adımı:

İkinci turda da iki aday gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için süreç üçüncü tur oylamaya taşınıyor. Meclis içinde yapılacak yeni oylamada başkanvekili seçimi sonuçlandırılmaya çalışılacak.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİNİN İKİNCİ TURU DA TAMAMLANIRKEN, ADAYLAR GEREKLİ ÇOĞUNLUĞU...

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİNİN İKİNCİ TURU DA TAMAMLANIRKEN, ADAYLAR GEREKLİ ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMADIĞI İÇİN SEÇİM ÜÇÜNCÜ TURDA DEVAM EDECEK.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'nin 'Çavuşoğlu modeli' genişliyor: beslenme desteği 5. sınıfa uzandı
images

Gabar'dan 83-84 bin varil: enerji ve terörle mücadelede yeni ekonomik ufuk
images

Permakültürle üretimi görünür kıldılar: Sivas Ülkü Ocakları tarım fuarında yerel...
images

Üsküdar meclisinde başkanvekilliği oylaması dar farkla sona erdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TEM otoyolunda scooterla kilometrelerce ilerleyen iki kişi kaydedildi

Ersoy: müslüman diasporalar kültürel güçle Filistin sesini ulaştırabilir

Denizli'nin 'Çavuşoğlu modeli' genişliyor: beslenme desteği 5. sınıfa uzandı

Yüksek fatura takibiyle ortaya çıktı: iki evde kenevir düzenekleri ele geçirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı