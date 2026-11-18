Sultangazi'de yıkım anı çevrede paniğe yol açtı:

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında iş makinesiyle yıkımı yapılan binadan yükselen büyük gürültü, çevrede korku ve panik yarattı. Olay, perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi.

O sırada kahvehanede çalışan Fadıl Berber, ekmek arası yaptırmak için esnaf komşusu Ramazan Gül'ün işlettiği markete girdi. İkili sohbet ederken yıkım sırasında gelen yüksek sesle birlikte Berber, bulunduğu binanın sallandığını hissedip binanın yıkıldığını zannederek marketten dışarı fırladı.

Görgü tanıklarının anlattıkları:

Berber, yaşadığı korku dolu anları şöyle aktardı: "Bakkala geldim, arkadaş dışarıda duruyordu. ‘Tehlikeli, içeri girmeyelim’ dedi. Sonra girdik. İki üç dakika sonra bir ses geldi, gümbür diye, gök gürlemiş gibi bina sallandı. O esnada ben yerimden oynadım. Binanın yıkıldığını zannettim. Kendimi dışarıya nasıl attığımı hatırlamıyorum yani. Bir an binanın yıkılacağını zannettim o sesle beraber. Şaşırdım, ne yapacağımı anlayamadım. Birdenbire kendimi dışarıya fırlattım."

Market işletmecisi Ramazan Gül ise, yaşananları şu sözlerle dile getirdi: "Mahallemizde kentsel dönüşüm dolayısıyla bir bina yıkılıyordu. Arkadaş geldi, ekmek arası istedi. Ben de o arada ‘Tehlikeli, girmeyelim içeriye’ dedim. ‘İşimi hemen hallet, ben gideyim. Bir şey olmaz’ dedi. Girdik içeriye. O anda tam kepçeci binayı yıkınca bir gürültü koptu. O korkuyla arkadaş kendini dışarıya attı. Ben de arkasından ‘Gel’ diye seslendim. Kaçtı gitti. Çok felaket bir gürültü çıktı. Arkadaş benden daha çok panikledi. Ben de panikledim ama fazla belli etmedim. O kaçıp gidince ben de arkasından peşine gittim."

Görüntüler ve yansıyan heyecan:

Yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, yıkım sırasında çıkan şiddetli gürültüyle irkilen Fadıl Berber'in yerinden fırlayıp marketten dışarı kaçtığı, işletmeci Ramazan Gül'ün ise arkasından gitmeye çalıştığı görülüyor. Olayda yaralanma ya da maddi hasar bildirilmese de, çevredeki esnaf ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Yetkililerce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında zaman zaman yüksek ses ve titreşim oluşabildiği, bu tür uygulamalarda çevre güvenliği ile ilgili önlemlerin önceden halkla paylaşılması ve uyarıların yapılmasının sakinliğin korunmasına yardımcı olacağı değerlendiriliyor.

EKMEK ARASI YAPTIRMAK İÇİN GİRDİĞİ MARKETTE GÜRÜLTÜYÜ DUYAN VATANDAŞ, BİNANIN ÜZERİNE YIKILDIĞINI DÜŞÜNEREK KENDİNİ DIŞARI ATTI.