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Peygamber örnekliği vurgulandı: güzel ahlak günlük yaşama taşınmalı

Hayrabolu'da düzenlenen konferansta Doç. Dr. Temel Kaçır, Hz. Peygamber'in merhamet, doğruluk, adalet, sabır ve hoşgörüsünü günlük hayata yansıtmanın önemini vurguladı

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Peygamber örnekliği vurgulandı: güzel ahlak günlük yaşama taşınmalı

Konferansın düzenlendiği program:

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Hayrabolu Müftülüğü tarafından Kadir Albayrak Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda bir konferans gerçekleştirildi. Programa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Temel Kaçır konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmanın odağı ve öne çıkan temalar:

Doç. Dr. Temel Kaçır, konuşmasında Hz. Muhammed (sallâllâhu aleyhi ve sellem)’in örnek ahlakına odaklandı ve bu ahlakın günlük hayattaki yansımalarına dair değerlendirmeler yaptı. Kaçır, hayatından verdiği örneklerle merhamet, doğruluk, adalet, sabır ve hoşgörü gibi erdemlerin insan ilişkilerindeki önemini anlattı ve bu değerlerin bireysel ve toplumsal düzeyde korunmasının gerekliliğine işaret etti.

Günlük yaşama uygulanması:

Konuşmacı, güzel ahlakın sadece soyut bir ideal değil, gündelik davranış ve kararlarla desteklenmesi gereken bir yaşam biçimi olduğunu belirtti. Kaçır, "Hz. Peygamber’in ahlakını örnek almak, onun sahip olduğu değerleri hayatımıza yansıtmakla mümkündür" sözleriyle mesajını özetledi ve bu yaklaşımın aile, eğitim ve kamusal yaşamda etkili olacağına vurgu yaptı.

Program, konuşmanın ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi; yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

TEKİRDAĞ&#039;IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, MEVLİD-İ NEBİ CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA &quot;HZ....

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, MEVLİD-İ NEBİ CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA "HZ. PEYGAMBER VE GÜZEL AHLAK" KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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