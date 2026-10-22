Düzce'de ailelere sosyal destek, liselerde başarıya ödül uygulaması başlıyor

Düzce'de iki kurumdan eş zamanlı destek girişimi

Vali Mehmet Makas onayıyla MÜSİAD Düzce Şubesi ile iki ayrı iş birliği protokolü imzalandı. Protokoller, kentte hem sosyal destek ağını güçlendirmeyi hem de eğitimde akademik başarıyı teşvik etmeyi hedefliyor.

Aileye Bereket, Bebeğe Destek Projesi:

İlk protokol, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile MÜSİAD Düzce Şubesi arasında 'Aileye Bereket, Bebeğe Destek Projesi' adıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere rehberlik ve sosyal destek hizmetleri sunulacak; yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Program, ailelerin sosyal destek hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve bebeklerin ilk yaşam dönemindeki gereksinimlerinin düzenli biçimde karşılanmasını sağlamayı hedefliyor. Uygulamanın saha düzeyindeki koordinasyonu ilgili il müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Eğitimde Başarı Ödülleri:

İkinci protokol ise Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MÜSİAD Düzce Şubesi arasında "Eğitimde Başarı Ödülleri" programını kapsıyor. Buna göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren Düzce Merkez ilçedeki resmi liselerde okul birincisi olan öğrenciler ödüllendirilecek.

Ödüllerin içeriği ve tutarı, kurumların ortak görüşüyle her yıl belirlenecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul birincilerinin tespiti ve okullar arası koordinasyon süreçlerini yürütecek; MÜSİAD Düzce Şubesi ise ödüllerin finansmanı ve temini ile programın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak.

Yönetim ve beklentiler:

Protokoller kapsamında iki kurumun temsilcilerinden oluşan ortak yürütme komisyonu kurulacak. Komisyon hem uygulama takvimini belirleyecek hem de programların izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olacak.

Vali Mehmet Makas, imzaların ardından yapılan açıklamada protokollerin ailelere, öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam ise şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bir ülkenin geleceğine yapılabilecek en değerli yatırımın insana, eğitime ve aileye yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla hem ailelerimizin yanında olmayı hem de gençlerimizin başarılarını desteklemeyi önemsiyoruz. Bu iş birliklerinin hayata geçirilmesine katkı sunan Valimiz Mehmet Makas’a ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum.'

İş birliklerinin, Düzce'de toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi ve gençlerin eğitim hedeflerine ulaşma motivasyonunu artırması bekleniyor.

DÜZCE'DE FAALİYET GÖSTEREN İŞ ADAMLARI DERNEĞİ İLE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA AİLELERE, YENİ DOĞAN BEBEKLERE VE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE DESTEK SAĞLANMASINI AMAÇLAYAN İKİ AYRI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.