Alanya'da dört Kur'an kursundan altı hafız mezun oldu

Tören ve belge takdimi:

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 öğrenci, hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belgelerine kavuştu. Belgeler, Alanya Müftüsü Mehmet Seven tarafından takdim edildi.

Katılan kurslar ve mezunlar:

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler; Merkez Erkek Kur'an Kursu, Hayriye Hanım Kız Kur'an Kursu, İzzet Azakoğlu Kız Kur'an Kursu ve İbrahim Başkaptan Erkek Kur'an Kursunda öğrenim görmüş olup belge almaya hak kazandı.

Alanya Müftüsü Mehmet Seven, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Seven, öğrencilere başarılar dileyerek hafızlıklarının kendileri, aileleri ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE HAFIZLIK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 6 ÖĞRENCİYE, HAFIZLIK BELGELERİ ALANYA MÜFTÜSÜ MEHMET SEVEN TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ.