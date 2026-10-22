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Sarıgöl'de yöneticiler öğrencilerle pansiyonda aynı sofrada buluştu

Sarıgöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle pansiyonda yemek yedi ve voleybolu izledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sarıgöl'de yöneticiler öğrencilerle pansiyonda aynı sofrada buluştu

Sarıgöl'de okul ziyareti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul çalışmaları ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında yöneticiler, liseler arası düzenlenen voleybol turnuvasını yerinde izleyip öğrencilere moral verdi.

Öğrencilerle pansiyonda buluşma:

İlçe yöneticileri, okul pansiyonunda kalan öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Demirtaş, yemek dağıtarak öğrencilerle doğrudan iletişim kurdu; gençlerin gündemini dinledi ve ihtiyaçlarına dair gözlemlerini okul yönetimiyle paylaştı. Karşılıklı samimi sohbetler, öğrencilerle yönetim arasındaki bağı güçlendirdi.

Eğitim-öğretim ve destekleyici çalışmalar:

Ziyarette öğretmenlerle yapılan görüşmelerde okulun eğitim-öğretim süreçleri, pansiyon düzenlemeleri ve sportif faaliyetlerin önemi üzerinde duruldu. Yöneticiler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çok yönlü gelişimini destekleyen çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı ve okul yönetimine ile öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

Bu tür saha ziyaretlerinin, eğitim paydaşları arasındaki iletişimi kuvvetlendirdiği ve öğrenci motivasyonuna olumlu yansıdığı belirtildi. Okul yönetimi de ziyaret için teşekkür ederek yürütülen projeler ve ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE ŞUBE MÜDÜRÜ YÜKSEL...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE ŞUBE MÜDÜRÜ YÜKSEL KANYILMAZ, HAYRİYE ERTÜRK ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET ETTİ. OKULDAKİ VOLEYBOL TURNUVASINI İZLEYEN YÖNETİCİLER, PANSİYONDA KALAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. DEMİRTAŞ, ÖĞRENCİLERE YEMEK DAĞITARAK ONLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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