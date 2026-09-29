Phoenix’te tarih ve lezzet bir sofrada buluştu

Phoenix antik kentinde arkeoloji ve gastronomi aynı programda

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Phoenix Antik Kenti, düzenlenen özel bir etkinlikle arkeolojik mirasını yerel mutfak geleneğiyle buluşturdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Kapurcuk Akademi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Karia’dan Yörüğe: Phoenix’ten Taşlıca’ya Bir Coğrafyanın Lezzet Hafızası' adlı program, bölgenin tarihini, üretimini ve kültürel belleğini gastronomik bir anlatımla görünür kıldı.

Etkinliğin içeriği ve sofra temaları:

Program, Phoenix Antik Kenti'ndeki alan gezisiyle başladı; proje direktörü Dr. Asil Yaman katılımcılara antik kentin tarihini, kırsal yaşam bulgularını ve yürütülen araştırmaları aktardı. Ardından şefler ve İEÜ öğrencileri, bölgenin özgün bitkileri, etleri ve deniz ürünlerini kullanarak hazırladıkları menüyü sundu. Sunumlar Sarnıç, Teras, İşlik, Antik Yol, Liman ve Amphora başlıkları etrafında kurgulanan tema tabakları üzerinden yapıldı; her tabak bölgenin suyla, tarımla ve denizle kurduğu ilişkiye atıf yaptı. Tabak sponsorluğu ise Güral Porselen tarafından üstlenildi.

Projenin hedefleri ve yürütme:

Phoenix Arkeoloji Projesi, 2021'de başlayan yüzey araştırmalarıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi yürütücülüğünde sürdürülüyor. Projenin amaçları arasında bölgenin geçmişinin bilimsel yöntemlerle belgelenmesi, kırsal kültürel mirasın korunmasının desteklenmesi ve yerel toplulukların katılımıyla sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlanması yer alıyor. Çalışmalar yaklaşık 30 kişilik ekip tarafından Marmaris'in Taşlıca ve Söğüt mahalleleri ile çevresinde yoğunlaştırılarak yürütülüyor.

Uluslararası tanınma ve başvuru süreci:

Taşlıca-Phoenix kırsal kültürel peyzajının korunması ve uluslararası ölçekte tanınması hedefi doğrultusunda hazırlanan başvuru dosyası, Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne önerilmek üzere bakanlığa sunuldu. Bu adım, bölgenin hem arkeolojik hem de kültürel peyzaj değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Yerel paydaşlar, destek ve katılımcılar:

Etkinlik; akademisyenler, şefler, öğrenciler, bölge sakinleri ve çok sayıda konuk tarafından takip edildi. Hazırlık ve uygulamada emeği geçenler arasında Dr. Asil Yaman, İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seda Genç, Kapurcuk Akademi Şefi Gökhan Çilak, İEÜ Eğitmen Şefi Dr. Aypar Satı ile bölüm öğrencileri sayıldı. Programa Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, GETOB Başkanı Cengiz Aygün ve Baysal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ece Baysal Güngör de katıldı.

Murat Sarı, proje çalışmalarını yakından izlediklerini ifade ederek, 'Bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına, tanıtılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayan bu çalışmaları önemsiyoruz. Valilik olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgeye değer katacak çalışmalara destek sağlamaya devam edeceğiz' dedi.

Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner ise Phoenix'te yürütülen çalışmaların yalnızca arkeolojik veri üretmekle sınırlı kalmadığını vurgulayarak, 'Arkeolojik mirasın korunması, ancak yerel yaşamın bir parçası haline geldiğinde sürdürülebilir olabilir. Bu nedenle Taşlıca, Söğüt ve Bozburun Yarımadası’nın sahip olduğu tarihi birikimin; gastronomi, yerel üretim, kırsal yaşam ve kültür turizmiyle birlikte ele alınmasını çok değerli buluyoruz' diye konuştu.

Dr. Asil Yaman projenin hedefini özetleyerek, bu yaklaşımın yerel üreticiyi destekleyip küçük işletmelerin güçlenmesine katkı sağlayabileceğini, gençlere kendi coğrafyalarında yeni fırsatlar sunabileceğini ve bölgenin ulusal ile uluslararası bilinirliğini artıracağını belirtti. Projeyi, Bozburun Yarımadası için sürdürülebilir ve örnek bir kalkınma modeli oluşturma potansiyeli taşıyan bütüncül bir çalışma olarak nitelendirdi.

Prof. Dr. Seda Genç de öğrencilerin sahada edinilen deneyiminin önemine dikkat çekerek, 'Hazırlanan her tabak, o coğrafyaya ait bir hikâyeyi de taşıdı. Gastronomi eğitiminde öğrencilerimizin araştıran, yaşadığı coğrafyayı tanıyan ve kültürel değerleri çağdaş bir bakışla yorumlayabilen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

Etkinlik, arkeoloji ile gastronomiyi bir araya getirerek bölgenin hem somut hem de somut olmayan kültürel mirasını görünür kılmayı hedefleyen disiplinler arası bir yaklaşımın somut örneğini sundu; proje ekibi ve yerel paydaşların ortak çabasının sürdürülebilir kırsal kalkınma ve kültürel korunma perspektifine katkı sağlaması bekleniyor.

PHOENİX ANTİK KENTİ VE ÇEVRESİNİN ARKEOLOJİK MİRASINI BELGELEMEK AMACIYLA 2021 YILINDA BAŞLATILAN YÜZEY ARAŞTIRMALARI, İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ’NİN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE DEVAM EDİYOR.