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Pickleball ile Canik'te spor kültürü ve bağımlılıkla mücadele güçlendiriliyor

Canik Kaymakamlığı koordinasyonunda öğretmen ve kamu personeline verilen pickleball eğitimi, bağımlılıkla mücadele ve aktif yaşamı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Pickleball ile Canik'te spor kültürü ve bağımlılıkla mücadele güçlendiriliyor

Canik'te pickleball eğitimi ve proje hedefleri:

Canik Kaymakamlığı koordinasyonunda başlatılan pickleball projesi kapsamında ilçede kamu personeli ve öğretmenlere eğitim verildi. Eğitimler Canik Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Projenin temel amacı, ilçede spor kültürünü yaygınlaştırmak, çocuk ve gençlerin boş vakitlerini sporla değerlendirmesini sağlamak ve bağımlılıkla mücadeleye katkı sunmaktır.

amaca ilişkin kaymakam açıklamaları:

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, projenin koordinasyonunu ve hedeflerini anlattı. Aydın, sporun sağlıklı toplum oluşturmadaki rolüne vurgu yaparak, "Bağımlılıkla mücadelede spor önemli bir araç. Hem sağlıklı bir toplum oluşturmak hem de vatandaşlarımızın boş vakitlerini daha kaliteli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için sporu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

uygulama ve destek mekanizması:

Aydın, pickleball'ın yeni gelişen ve öğrenilmesi kolay bir spor dalı olduğunu belirterek okullarda ve kamu kurumlarının bahçelerinde uygun alanlar oluşturulacağını söyledi. Projenin başlangıcında malzeme desteği Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanırken, eğitimlerin finansmanında İçişleri Bakanlığı'nın katkısı bulundu. Eğitimler, gönüllü eğitmenlerin ve kurum personelinin katılımıyla hayata geçirildi.

Aydın, eğitimlerin tamamlanmasının ardından ilçede pickleball faaliyetlerinin genişletileceğini vurgulayarak, "Bu eğitimlerin ardından pickleball ile ilgili faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız başlayacak. İnanıyorum ki kısa bir süre içerisinde Canik'te bu sporu yaygınlaştırmış olacağız" dedi. Hedef, vatandaşların, gençlerin ve çocukların daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesine katkı sunmak.

Projede iş birliği yapan kuruluşlardan biri olan Samsun Pickleball Derneğinin Başkanı Semih Üzer de eğitimlerde emeği geçenlere teşekkür etti ve faaliyetlerin sahada yaygınlaşacağına yönelik beklentilerini paylaştı.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE SPOR KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE KATKI SUNMAK...

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE SPOR KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE KATKI SUNMAK AMACIYLA BAŞLATILAN PİCKLEBALL PROJESİ KAPSAMINDA KAMU PERSONELİ VE ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VERİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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