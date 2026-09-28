Pınarbaşı'nda 600 yıllık mesire alanı polis eviyle mahalle buluşma noktasına dönüştü

Pınarbaşı'nda güven dönüşümü:

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi, geçmişte vatandaşların oturmaktan çekindiği ve güvenlik sorunlarıyla anılan 600 yıllık mesire alanını yeniden kazandı. Bölge, emniyet teşkilatının açtığı Polis Evi Sosyal Tesisleri sayesinde sadece mahalle sakinlerinin değil, çevre mahallelerden gelenlerin de tercih ettiği bir buluşma noktasına dönüştü. Yapılan düzenlemeler ve tesislerin hizmete girmesiyle alanda gözle görülür bir huzur artışı yaşandı.

polisevi ve kameralı güvenlikle sağlanan değişim:

Daha önce kafeterya olarak kullanılan ve zaman içinde güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen bölüm, polis evi lokalinin ve halı sahanın açılmasıyla canlandı. Mahallede hayata geçirilen "Her sokağa kamera projesi" ise asayiş olaylarını büyük oranda azalttı; özellikle kadınlar ve çocuklar gece saatlerinde bile daha güvende hissettiklerini ifade ediyor. Yaklaşık 24 dönümlük alanda yer alan tesisler, bölgenin yalnızca Pınarbaşı'na değil Bursa'nın farklı noktalarından gelen vatandaşlara da hizmet veriyor.

Mahalle sakinleri, polis evi ve halı sahanın açılması sonrası bölgenin daha canlı ve güvenli hale geldiğini belirtiyor. Tesislerin ticari amaçla değil, mahalleliye kalıcı ve uygun fiyatlı hizmet sunma hedefiyle işletildiğini söyleyen Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Dursun, gençlerin belirli saatlerde sahayı kullanabildiğini ve fiyatların mahallelinin yararlanabileceği seviyede tutulduğunu vurguladı.

muhtarın talepleri ve geleceğe dönük adımlar:

Mahalle muhtarı Mehmet Dursun, güvenliğin sağlanmasının ardından sosyal ve kamusal hizmetlerin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Dursun, yaklaşık 1 dönümlük bir alanın mahalleye kazandırılmasında emeği geçen önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile alanın temizlenmesi ve otopark olarak kullanılmasında destek veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Muhtar, söz konusu alanda 15-20 aracın park edebildiğini belirterek, alana kreş yapılması yönünde hayırsever destek beklentileri olduğunu aktardı. Dursun, "Erkan başkanımızın kreş konusunda bir taahhüdü vardı. Biz de Pınarbaşı'na kreş istiyoruz." dedi ve ekleyerek, alana Alacahırka Sağlık Ocağı'nın taşınması ile muhtarlık ve PTT şubesinin aynı bölgeye alınması için çalışacağını ifade etti.

Mahallede korkunun yerini huzurun alması, hem gündüz hem gece yaşayan bir alan yaratırken, toplumsal yaşamın canlanması ve kamusal hizmet beklentilerinin artırılması da birlikte ilerliyor. Vatandaşlar, yapılan yatırımların sürdürülebilir olmasını ve planlanan hizmetlerin hayata geçirilmesini bekliyor.

SÖZ KONUSU ALANDA 15-20 ARACIN PARK EDEBİLDİĞİNİ BELİRTEN DURSUN, BÖLGEYE KALICI HİZMETLER KAZANDIRMAK İSTEDİKLERİNİ İFADE ETTİ. BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDEKİ PINARBAŞI MAHALLESİ'NDE GEÇMİŞTE VATANDAŞLARIN OTURMAKTAN ÇEKİNDİĞİ, GÜVENLİK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELEN MESİRE ALANI, POLİS EVİ SOSYAL TESİSLERİYLE, SADECE MAHALLE SAKİNLERİNİN DEĞİL DİĞER MAHALLELİNİN DE BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELDİ.