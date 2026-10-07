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Polioyu yenip raketle dünya kürsüsüne çıkan Adanalı sporcu

1 yaşında çocuk felci geçirip tek bacağından engelli kalan Adanalı milli sporcu Narin Uluç, Japonya'daki para badminton turnuvasında bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Polioyu yenip raketle dünya kürsüsüne çıkan Adanalı sporcu

Japonya'da elde edilen derece:

Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü formasıyla yarışan Narin Uluç, Japonya'da düzenlenen Hulic Daihatsu Japan Para Badminton International 2026 organizasyonunda tek kadınlar kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Turnuva, farklı ülkelerden gelen elit para-badminton sporcularını bir araya getirdi.

spora uzanan yol:

İHA'ya konuşan Uluç, 1 yaşında çocuk felci geçirdiğini ve bunun sonucu olarak "Çocuk felcinin etkisiyle tek bacaktan engelliyim." dedi. Spor macerasına 19 yaşında basketbolla başlayan Uluç, 8 yıl boyunca basketbol oynadıktan sonra 2013 yılında badmintonla yollarının kesiştiğini ve o günden bu yana müsabakalarda yer aldığını aktardı.

hedefler ve çalışma disiplini:

Yurda döndükten sonra çalışmalarına ara vermeden devam eden Uluç, para olimpiyatlarına katılma hedefini açıkladı. Antrenman düzeni hakkında, "Haftanın 5 günü antrenman yapıyorum. Sabah ve akşam çalışarak hazırlanıyorum." diyen sporcu, sürecin "uzun ve yorucu" olduğunu ve sporu için mücadele ettiğini şu sözlerle özetledi: "Bir şey için ‘uğruna savaşmadan olmadı’, bir de ‘uğruna savaşarak olmadı’ demek var. Ben şu anda o aşamadayım."

Uluç'un uluslararası ve Avrupa seviyesindeki dereceleri, sporculuğunun sürekliliğini ve kazandığı deneyimi ortaya koyuyor. Başarı, hem bireysel kararlılık hem de kulübün sağladığı destekle şekillendi.

Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Dayanıklı ise Uluç'un azminin örnek olduğunu vurgulayarak, "İnşallah hedefimiz olimpiyatlara gidip orada başarılı bir sonuç almak. Engelli bireylerin sosyal alanda kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri için mutlaka bir spora yönelmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

JAPONYA&#039;DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI PARA BADMİNTON TURNUVASI&#039;NDA MÜCADELE EDEN ADANALI MİLLİ SPORCU...

JAPONYA'DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI PARA BADMİNTON TURNUVASI'NDA MÜCADELE EDEN ADANALI MİLLİ SPORCU NARİN ULUÇ, TEK KADINLAR KATEGORİSİNDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK BRONZ MADALYA KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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