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Polis Eşleri Derneği'nden Emine Can Tefek'e anlamlı ziyaret

Polis Eşleri Derneği Düzce Şubesi üyeleri ve şehit anneleri, Aytaç Tefek’in eşi Emine Can Tefek’i yeni evinde ziyaret ederek hediyelerini sundu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Polis Eşleri Derneği'nden Emine Can Tefek'e anlamlı ziyaret

Polis eşleri derneği'nden ziyaret:

Düzce Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Polis Eşleri Derneği Düzce Şubesi, dayanışma ve gönül bağlarını güçlendiren bir program için bir araya geldi. Dernek Başkanı Şule Ergüder ile birlikte şehit anneleri Hanife Baysan ve Maide Güzeler ile dernek üyeleri, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Aytaç Tefek’in eşi Emine Can Tefek’i yeni taşındığı evinde ziyaret etti.

hediye takdimi ve iyi dilekler:

Program sırasında konuklar Emine Can Tefek’e hediyelerini takdim etti. Ziyaretçiler, yeni evin kendisine ve ailesine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi ve sıcak temennilerini paylaştı.

buluşmanın anlamı ve toplumsal bağlar:

Etkinlik, dernek üyeleri ile şehit yakınları arasındaki dayanışmayı pekiştirmeyi hedefleyen, samimi bir buluşma niteliğindeydi. Katılımcılar, benzer ziyaretlerin toplum içindeki gönül bağlarını güçlendirdiğini vurgulayarak böyle birlikteliklerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

POLİS EŞLERİ DERNEĞİ DÜZCE ŞUBE BAŞKANI ŞULE ERGÜDER, ŞEHİT ANNELERİ HANİFE BAYSAN VE MAİDE...

POLİS EŞLERİ DERNEĞİ DÜZCE ŞUBE BAŞKANI ŞULE ERGÜDER, ŞEHİT ANNELERİ HANİFE BAYSAN VE MAİDE GÜZELER İLE DERNEK ÜYELERİNİN KATILIMIYLA EMİNE CAN TEFEK’E KONUK OLDU. PROGRAMDA HEDİYE TAKDİM EDİLEREK İYİ DİLEKLER PAYLAŞILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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