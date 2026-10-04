Polis ve özel öğrenciler arasında tanışma ve güven güçlendirme köprüsü

Polislerden rehabilitasyon merkezine ziyaret:

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görevli polis memurları, Diyadin Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında ekipler, çocuklarla sohbet ederek vakit geçirdi ve polis teşkilatını tanıtmaya yönelik etkinlikler düzenledi.

etkinliklerin içeriği ve amaçları:

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği buluşmalarda öğrencilerle iletişim kurulması, güven duygusunun pekiştirilmesi ve teşkilatın tanıtılması ön planda tutuldu. Etkinlikler, öğrencilerle etkileşim sağlamak ve polislik hizmetlerinin rolünü anlatmak amacıyla planlandı.

okul çevresi güvenliği:

Öte yandan ziyaret sırasında, okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalara da yer verildi. Ekipler, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde çevre kontrolleri yaparak güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağladı ve olası risklere karşı denetim gerçekleştirdi.

Ziyaret, hem eğitim kurumları ile emniyet birimleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hem de özel gereksinimli öğrencilerin güvenlik ve sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı hedefledi.

ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER POLİS ARAÇLARINI DA İNCELEDİ