Pozantı'da adres aramalarında silah, mühimmat ve uyuşturucuya el konuldu

operasyon detayları:

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede suç ve suçlularla mücadele kapsamında Aşçıbekirli ve Dağdibi mahallelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ekipler, çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, çok sayıda fişek ve mermi ile uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

yasal süreç ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE RUHSATSIZ TABANCA, AV TÜFEĞİ, MÜHİMMAT VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.