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Pozantı'da adres aramalarında silah, mühimmat ve uyuşturucuya el konuldu

Pozantı'da jandarma ekipleri Aşçıbekirli ve Dağdibi'deki aramalarda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pozantı'da adres aramalarında silah, mühimmat ve uyuşturucuya el konuldu

operasyon detayları:

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede suç ve suçlularla mücadele kapsamında Aşçıbekirli ve Dağdibi mahallelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ekipler, çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, çok sayıda fişek ve mermi ile uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

yasal süreç ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE RUHSATSIZ TABANCA, AV TÜFEĞİ, MÜHİMMAT VE...

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE RUHSATSIZ TABANCA, AV TÜFEĞİ, MÜHİMMAT VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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