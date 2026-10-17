Pozantı'da yaşlıları hedef alan dolandırıcılık operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Pozantı'da yaşlıları hedef alan dolandırıcılık iddiası

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşlı vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen iki şüpheli, düzenlenen operasyonlarla Gaziantep ve Şanlıurfa'da yakalanarak Pozantı'ya getirildi.

soruşturmanın ayrıntıları:

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, ilçede yaşlı vatandaşların hedef alındığı yönündeki ihbarların ardından çalışma başlattı. Olayların aydınlatılması amacıyla ekipler tarafından yaklaşık 180 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi ve teknik takip yapıldı. Yapılan tespitlerde şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları iddia edildi.

ele geçirilen mal varlığı ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yaşlı vatandaşlardan toplam 3 milyon 550 bin TL değerinde para, ziynet eşyası ve döviz aldığı tespit edildi ve bu mal varlıklarına el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, ele geçirilen para, ziynet eşyası ve dövizin mağdurlara teslim edilmesi için işlem başlatıldığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve gerekli incelemelerin devam ettiği belirtildi.

ADANA’DA YAŞLI VATANDAŞLARI DOLANDIRDIKLARI ÖNE SÜRÜLEN 2 ŞÜPHELİ, GAZİANTEP VE ŞANLIURFA’DA YAKALANDI.