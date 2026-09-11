Prematüre avad bebeğin zorlu tedavi süreci iki ayda sonuç verdi

Tedavi süreci ve ameliyat:

Antalya'nın Alanya ilçesinde 32 haftalık ve 1 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya gelen Avad bebekte doğum sonrası yapılan incelemede ince bağırsakta doğuştan tıkanıklık, yani jejunal atrezi tespit edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi ekibi, Dr. Öğretim Üyesi Op. Dr. İsmail Özmen ve Op. Dr. Gizem Özdemir Kenar tarafından gerçekleştirilen ameliyatla bebeğin bağırsak sorunu giderildi.

Ameliyatın ardından Avad bebek Yenidoğan Ünitesi'ne alındı; operasyon sonrası dönemde kusma, gaita çıkarma ve beslenme güçlüğü gibi prematüreliğe bağlı problemlere yönelik sıkı bir takip uygulandı. Tedavi, prematüre bebeklerde ortaya çıkabilecek enfeksiyon, solunum ve beslenme sorunları gibi riskler göz önünde bulundurularak multidisipliner bir ekip tarafından yürütüldü.

Neonatolojide multidisipliner yaklaşım:

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi Sorumlu Hekimi ve ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Livaoğlu Say, bebeğin hem prematüre olması hem de doğuştan gelen bağırsak problemi nedeniyle çok yönlü takip gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Say, bilimsel veriler ışığında yürütülen tedavi ve yoğun bakım sürecinin sonunda ekibin çabasıyla bebeğin sağlığına kavuşup taburcu edildiğini belirtti.

Ünite kapasitesi ve vaka sayıları:

Prof. Dr. Say, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nin ileri riskli bebeklerin takibinde önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Ünitede 13 kuvöz yatağı ve 5 anne uyum odası bulunduğu, hizmetin 3. basamak yenidoğan düzeyinde verildiği kaydedildi.

Ayrıca Prof. Dr. Say, ünitenin 2025 yılında toplam 580 bebeğin takip ve tedavisini gerçekleştirdiğini, 2026 yılında ise bugüne kadar 260 bebeğin tedavisine katkı sağlandığını aktardı. Bu veriler, prematüre ve doğuştan hastalıklı yenidoğanların merkezde ne kadar yoğun izlendiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Avad bebeğin yaklaşık iki aylık yoğun bakım ve takip sürecinin ardından taburcu edilmesi, ekip içindeki cerrahi, neonatoloji ve hemşirelik hizmetlerinin koordinasyonunun sonucu olarak sunuldu. Hastane yetkilileri, benzer vakalarda erken tanı ve zamanında cerrahi müdahalenin önemine dikkat çekti ve ailelere verilen multidisipliner desteğin vurgulandığını belirtti.

Hastanede görev yapan Yenidoğan Ünitesi ekibi arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı Dr. Celal Sağlam ile deneyimli sağlık personeli ve hemşireler yer alıyor; ekip, prematüre bebeklerin komplikasyonlarını azaltmak ve beslenme ile gelişim süreçlerini desteklemek için birlikte çalışıyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 32 HAFTALIK VE 1 KİLO 600 GRAM AĞIRLIĞINDA DÜNYAYA GELEN AVAD BEBEK, DOĞUŞTAN İNCE BAĞIRSAK TIKANIKLIĞI NEDENİYLE GEÇİRDİĞİ AMELİYATIN ARDINDAN YAKLAŞIK 2 AY BOYUNCA YENİDOĞAN ÜNİTESİ’NDE TEDAVİ GÖRDÜ. PREMATÜRELİĞE BAĞLI RİSKLERİ DE GERİDE BIRAKAN BEBEK, SAĞLIK EKİPLERİNİN TİTİZ TAKİBİ SONUCU SAĞLIĞINA KAVUŞARAK TABURCU EDİLDİ.