Kepez'te fotokapanla çevre denetimi sonuç verdi

Kepez Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ilçe genelinde farklı noktalara yerleştirilen 35 fotokapan ile Mayıs 2025-Kasım 2026 döneminde izinsiz atık döken kişi ve araçları tespit ederek yaklaşık 16 milyon TL tutarında idari ceza uyguladı. Sistem, yol kenarları, boş araziler ve dere yatakları gibi hassas noktalarda hareket algılayarak görüntü kaydı sağlıyor.

Denetim sonuçları ve mali boyut:

Fotokapanlar 2025 yılında yaklaşık 2 milyon 850 bin TL belediye geliri oluşturdu. 2026 yılında tespit edilen 230 araç hakkında tutanak düzenlenirken, bu araçlardan 223'üne ilişkin cezalar kesinleşti ve yaklaşık 12 milyon 500 bin TL tutarında ceza onaylandı. Karar ve tebliğ süreçlerinde bulunan yaklaşık 1 milyon TL tutarındaki ceza işlemi ise sürüyor.

Bu sonuçlar, hem çevre suçlarının tespitinde hem de idari süreçlerin hızlandırılmasında fotokapanların etkinliğini ortaya koyuyor. Cihazlar sayesinde delil niteliğindeki görüntülerle yaptırımların uygulanması ve yasal süreçlerin takibi kolaylaşıyor.

Yeni yatırımlar ve denetimin yaygınlaştırılması:

Kepez Belediyesi, elde edilen olumlu sonuçların ardından denetim ağını genişletmeyi planlıyor. Mevcut sisteme 35 adet daha fotokapan eklenmesiyle cihaz sayısı 70'e çıkarılacak ve ilçe genelindeki denetim kapasitesinin artırılması hedeflenecek.

Fotokapan uygulaması, sadece çevreyi kirletenleri tespit etmekle kalmıyor; aynı zamanda belediyenin temizlik hizmetlerinde kullanılan iş gücü, araç ve ekipmanların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyor. İzinsiz atıkların temizlenmesi için harcanan zaman ve maliyet azalırken, kamu kaynaklarının korunması bakımından da önemli bir denetim mekanizması olarak öne çıkıyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün çevre temizliği ve kaynak verimliliğini esas alan belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen uygulama, çevre kirliliğinin önlenmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakılması hedeflerine hizmet ediyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE AKTİF OLARAK ÇALIŞAN 35 FOTOKAPAN SAYESİNDE MAYIS 2025-KASIM 2026 DÖNEMİNDE İZİNSİZ ATIK DÖKÜMÜ YAPAN KİŞİ VE ARAÇLARA YAKLAŞIK 16 MİLYON TL TUTARINDA CEZAİ İŞLEM UYGULADI