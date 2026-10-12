Pus tabakası altında şehir: İstanbul'da hava kalitesi hassas seviyeye yükseldi

Sabah saatlerinde İstanbul'u örten pus, kentin siluetini gri bir örtünün arkasına aldı. Dron görüntüleri tarihi yapılar, gökdelenler ve deniz trafiğinin bulunduğu alanlarda görüşün azaldığını ortaya koydu; Marmara Denizi ve Boğaz çevresindeki manzara da pus nedeniyle bulanıklaştı.

Dron kayıtları ve görünürlük:

Görüntülerde Tarihi Yarımada’dan gökdelenlerin yoğun olduğu bölgelere kadar uzanan alanda bazı yapıların pusun arkasında güçlükle seçildiği görüldü. Sabah saatlerinde kaydedilen bu fotoğrafik belgeler, atmosferdeki ince partikül ve aerosol yoğunluğunun görsel etkisini ortaya koyuyor.

İBB ölçümleri hangi bölgelerde hassas çıktı:

İBB hava kalitesi izleme istasyonlarının 12 Ekim 2026 saat 07.00 verilerine göre bazı noktalar hassas seviyeye ulaştı. Özellikle Kağıthane 119 ve Esenler 101 indeks değerleriyle hassas kategoriye girdi. Diğer istasyonlarda ise değerler şu şekilde kaydedildi: Yenibosna 100, Sancaktepe 93, D-100 91, Selimiye 89 (orta seviye). Aksaray 82, Tuzla 75, Bağcılar 67 ve Avcılar 64 değerleri orta seviyede ölçülürken; Büyükada 49, Arnavutköy 48, Beşiktaş 46 ve Beylikdüzü 42 ile iyi kategoride yer aldı.

Hangi kirleticiler izleniyor ve hangi parametreler ölçülüyor:

İBB’nin izleme ağı, PM10, SO2, NO2, CO ve O3 gibi kirleticileri takip ediyor. İstasyonlar arasındaki farklılıklarda özellikle PM10 ve NO2 değerleri öne çıktı. Ağ aynı zamanda sıcaklık, nem, rüzgar hızı ve rüzgar yönü gibi meteorolojik verileri de kaydediyor; bu veriler bölgesel değişimlerin ve kısa vadeli trendlerin değerlendirilmesinde kullanılıyor.

Hassas gruplara öneriler:

Hava kalitesinin hassas kategoride ölçüldüğü bölgelerde çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalığı bulunan kişiler için dikkatli olunması gerekiyor. Yetkililer, hava kirliliğine duyarlı kişilere bulunduğu bölgedeki güncel ölçümleri takip etmelerini ve olumsuz şartlarda yoğun fiziksel aktiviteyi sınırlamalarını tavsiye ediyor.

Ölçümler, İstanbul genelinde hava kalitesinin bölgeden bölgeye değiştiğini gösteriyor; kısa vadeli iyileşme veya kötüleşme rüzgar ve meteorolojik koşullara bağlı olarak değişebilir.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN PUSLU HAVA, KENTİN SİLUETİNİ GRİ BİR ÖRTÜNÜN ARKASINDA BIRAKTI