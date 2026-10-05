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Rahvan at geleneği Meydancık'ta buluştu

Kars'ın Meydancık köyünde düzenlenen 5. Geleneksel Rahvan At Yarışları, yerli yetiştiriciler ve binicilerin katılımıyla renkli ve çekişmeli anlar sundu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Rahvan at geleneği Meydancık'ta buluştu

Rahvan at yarışları Meydancık'ta coşkuyla gerçekleştirildi

Kars'ta bu yıl beşincisi düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, bölgenin at kültürünü yaşatma amacıyla yoğun bir ilgiyle geçti. Meydancık köyü pistinde toplanan yarışseverler, Kars ve çevre illerden gelen at sahipleri ile binicilerin mücadelesine tanık oldu.

Organizasyon, hem atların özel yürüyüş biçimini hem de binicilerin teknik ustalığını ortaya koyan anlara sahne oldu. Yarış boyunca izleyiciler tribünlerden ve pist kenarından yaptıkları tezahüratlarla yarışmacılara destek verdi.

yarış düzeni ve kategoriler:

Yarışlar Arpaçay ilçesine bağlı Meydancık köyünde hazırlanan pistte gerçekleştirildi. Etkinlikte yarışmacılar Büyük Orta, Deste, Üçlü Tay, Küçük Orta ve Dörtlü Tay gibi farklı kategorilerde piste çıktı. Startla birlikte hız, atın yürüyüş formu ve binicinin hakimiyeti dereceyi belirleyen temel kriterler oldu.

Özellikle çekişmeli geçen etabın sonlarında bazı atların finişe yan yana gelmesi seyir zevkini artırdı; çok sayıda izleyici yarış anlarını cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

destek, sonuçlar ve kültürel vurgular:

Yarışların düzenlenmesine katkı sağlayan iş insanı Uğur Boy, etkinliğin geleneklerin aktarılması açısından önemine değindi ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Organizasyon sonunda kategorilerinde dereceye giren at sahiplerine kupa ve çeşitli ödüller verildi.

Etkinlik, Kars'ın köklü rahvan at yetiştiriciliği geleneğini canlı tutma ve bölgenin kültürel değerlerini tanıtma açısından önemli bir platform oluşturdu. Gün boyunca aileleriyle gelen vatandaşlar hem yarışları izledi hem de yerel at kültürünü yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Kars&#039;ta rahvan atlar nefes kesti: Geleneksel yarışlara yoğun ilgi

Kars'ta rahvan atlar nefes kesti: Geleneksel yarışlara yoğun ilgi

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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