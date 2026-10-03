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Ramazan Özcan üçüncü dönemde tarım ve hayvancılığa odaklanacak şekilde yeniden başkan

Malatya Ticaret Borsası'nda tek listeyle yeniden seçilen Ramazan Özcan, yeni dönemde tarım ve hayvancılığa öncelik verileceğini açıkladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ramazan Özcan üçüncü dönemde tarım ve hayvancılığa odaklanacak şekilde yeniden başkan

Malatya Ticaret Borsası seçimleri tamamlandı

Malatya Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimlerde mevcut başkan Ramazan Özcan, tek listeyle tekrar aday olduğu yarışta güven tazeleyerek üçüncü dönem için başkanlığa getirildi. Seçimler, Borsa hizmet binasında yapıldı ve 7 meslek grubunda sandık kurularak yürütüldü.

seçim süreci ve katılım:

Borsanın yaklaşık bin aktif ve pasif üyesi bulunuyor. Bu üyeler arasından seçme ve seçilme yeterliliğine sahip yaklaşık 600 üye sandık başına giderek oy kullandı. Seçimin tek listeyle tamamlanmasının ardından başkanlık seçimi olumlu sonuçlandı ve önümüzdeki günlerde meclis ile yönetim kurulu seçimlerinin de tamamlanacağı duyuruldu.

yeni dönem hedefleri:

Başkan Ramazan Özcan, TOBB'ye bağlı oda ve borsalarda seçim takviminin 1 Ekim itibarıyla başladığını hatırlatarak, Malatya Ticaret Borsası'nda sürecin başarıyla yürütüldüğünü belirtti. Özcan, geçen iki dönemde yapılan hizmetlerin üzerine koyarak önümüzdeki 4 yılda özellikle tarım ve hayvancılık alanında daha yoğun çalışacaklarını vurguladı. Hayvancılığın Malatya için giderek kritikleştiğini ifade eden Özcan, bu alanda daha etkin ve güçlü bir hizmet ağı oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Borsa yönetimi, kent ekonomisinin canlandırılması ve tarımsal üretimin desteklenmesi için lobi faaliyetlerine ve saha çalışmalarına ağırlık verecek. Mevcut yönetimin öncelikleri arasında üreticiye daha yakın hizmet, altyapı destekleri ve hayvancılık sektöründe kapasite artışı sağlamak yer alıyor.

Özcan ayrıca 6 Şubat depremlerinin ardından kentte normal hayata dönüşün hızlandığını belirterek, Borsa olarak kentin imarı ve ekonomik sorunlarının çözümünde üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Üyelerin iki dönem sonra tekrar duydukları güven için teşekkür eden Özcan, alınan kararların ve seçim sonuçlarının camiaya ve memlekete hayırlı olmasını temenni etti.

Yeni dönemin yönetim kurulu ve meclis seçimlerinin tamamlanmasının ardından uygulama adımları netleşecek ve hedeflenen tarım-hayvancılık destek programlarının detayları üyelerle paylaşılacak.

Malatya Ticaret Borsası’nda Ramazan Özcan güven tazeledi

Malatya Ticaret Borsası’nda Ramazan Özcan güven tazeledi

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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