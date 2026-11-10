Rampa çıkışında geri kaçan traktör iki kişiyi yaraladı

kaza yerinde gelişmeler:

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören Köyü'nde, rampayı çıkan sırada bir traktörün geri kaçması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, 14 DT 286 plakalı traktörün sürücüsü Haşim Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Bedriye Ü. yaralandı.

müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralılar sağlık kontrolleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma ve inceleme:

Olayla ilgili jandarma ekipleri kazanın oluş biçimini belirlemek üzere inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın traktörün geri kaçması sonucu meydana geldiğini bildirirken, soruşturma kapsamında olay yerinde delil ve ifade toplama çalışmaları sürdürüyor.

BİLECİK'TE MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI