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Rampa çıkışında geri kaçan traktör iki kişiyi yaraladı

Bilecik Osmaneli'ye bağlı Günüören'de rampadan çıkan 14 DT 286 plakalı traktör geri kaçınca sürücü Haşim Ü. ile yolcu Bedriye Ü. yaralandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Rampa çıkışında geri kaçan traktör iki kişiyi yaraladı

kaza yerinde gelişmeler:

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören Köyü'nde, rampayı çıkan sırada bir traktörün geri kaçması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, 14 DT 286 plakalı traktörün sürücüsü Haşim Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Bedriye Ü. yaralandı.

müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralılar sağlık kontrolleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma ve inceleme:

Olayla ilgili jandarma ekipleri kazanın oluş biçimini belirlemek üzere inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın traktörün geri kaçması sonucu meydana geldiğini bildirirken, soruşturma kapsamında olay yerinde delil ve ifade toplama çalışmaları sürdürüyor.

BİLECİK&#039;TE MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

BİLECİK'TE MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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