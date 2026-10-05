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Rampasız apartmanda asansöre bağlı yaşamın getirdiği deprem endişesi

Polinöropati hastası Furkan Ulusoy (24), apartmanda rampa olmadığı için depremde asansöre bağımlı kaldığını ve elektrik kesintisinden korktuğunu söyledi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 22:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Rampasız apartmanda asansöre bağlı yaşamın getirdiği deprem endişesi

Kadirli'de erişilebilirlik sorunu deprem kaygısını derinleştiriyor:

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve polinöropati nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan 24 yaşındaki Furkan Ulusoy, apartmanındaki eksik erişilebilirlik önlemlerinin deprem anında kendisini savunmasız bıraktığını söylüyor. Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde dün meydana gelen depremler Kadirli'de şiddetli hissedilirken, Ulusoy yaşadığı apartmanın fiziksel yapısının riskleri artırdığına dikkat çekti.

Günlük yaşam ve konutun fiziki eksiklikleri:

Ulusoy, binaya bodrum kattan girip çıktığını ve buradan asansörle dairesine ulaştığını anlattı. Apartmanda engelli rampası yok olmasından dolayı başka seçeneğinin bulunmadığını belirtti. Bu durum, deprem gibi acil bir durumda hızlı ve güvenli tahliye olanaklarını kısıtlıyor.

Yaşadığı anları aktaran Ulusoy, "Oturduğum apartmanın engelli rampası yok. Mecburen bodrumdan asansörle inip çıkmak zorunda kalıyorum." sözleriyle binanın mevcut düzeninin getirdiği zorluğu ifade etti.

Deprem anında asansör kullanma zorunluluğu ve elektrik kaygısı:

Ulusoy deprem sırasında asansörü kullanmak zorunda kaldıklarını, bu durumun kendisinde ciddi bir endişe yarattığını söyledi. Asansörde kalma riskine dikkat çekerek, muhtemel bir elektrik kesintisi halinde nerede ve nasıl tahliye edileceğini bilmediğini ifade etti.

"Dün bir deprem yaşadık. Sarsıntının durmasını bekledikten sonra çok da istemeyerek asansöre binip evden çıkmak zorunda kaldık. Engelli biri için çok korkutucuydu," diye konuşan Ulusoy, sarsıntıların gece boyunca devam etmesi ve kötü hava koşullarının da durumu zorlaştırdığını ekledi. "Sarsıntılar devam ettiği için eve geri girmeye korktuk. Tekerlekli sandalyemin su alıp zarar görme riski var. Gerçekten çok çaresiz kaldık."

Gelecek hedefleri ve çözüm beklentisi:

Sosyal medyada videolar çekip gelir elde etmeyi amaçladığını söyleyen Ulusoy, en büyük hayalinin erişilebilir ve güvenli bir eve sahip olmak olduğunu belirtti. "Sosyal medyada içerik üreterek kazanç sağlayıp hem aileme destek olmak hem de rahatça girip çıkabileceğim, tüm işlerimi daha kolay bir şekilde halledebileceğim, daha güvendiğim, güvenilir bir ev almak istiyorum" sözleriyle hem ekonomik hem de fiziki bağımsızlığa vurgu yaptı.

Ulusoy'un yaşadığı durum, afet ve acil durum planlamasında engelli bireylerin özel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Mevcut konut stokundaki erişilebilirlik eksiklikleri, özellikle deprem kuşağında yaşayanlar için hayati risk unsuru olmaya devam ediyor.

Deprem korkusunu engeli nedeniyle daha ağır yaşıyor

Deprem korkusunu engeli nedeniyle daha ağır yaşıyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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