Olay yeri ve teşhis

İstanbul Kadıköy İskelesi'nde sabah saatlerinde denizde bir kişinin olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin 20 yaşındaki Cenk Kula olduğu belirlendi.

Gencin cansız bedeni, aile tarafından İstanbul Numune Hastanesi morgunda teşhis edildi. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından vefat eden Kula'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul'a geliş nedeni ve soruşturma:

Aile kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cenk Kula yaklaşık dört ay önce iş bulmak amacıyla İstanbul'a gelmişti. Polis ekipleri ve ilgili kurumlar, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve kesin tespitler için adli tıp raporunu bekliyor.

Cenaze töreni ve yakınlarının tepkisi:

Kula'nın cenazesi, memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine getirildi. Bakırköy Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından genç, mahalle mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Ölen gencin, Bakırköy Mahallesi Muhtarı Cengiz Kula'nın oğlu olduğu kaydedildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Cenk Kula'nın vefatı, ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

İŞ BULMAK AMACIYLA YAKLAŞIK 4 AY ÖNCE İSTANBUL’A GELEN VE KADIKÖY İSKELESİ’NDE DENİZDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN 20 YAŞINDAKİ CENK KULA, MEMLEKETİ BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.