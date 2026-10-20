RAMS Maslak projesine ilişkin belgelerle yanıt

RAMS'tan açıklama

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, RAMS Park House Maslak projesine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialara yönelik kapsamlı bir açıklama yaptı. Bülbül, açıklamasına İstanbul’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek ve afetten etkilenenlere geçmiş olsun temennisiyle başladı.

Plan, mülkiyet ve ruhsat süreçleri:

Açıklamada projenin bulunduğu alanın İSKİ görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan imar planı kapsamına alındığı belirtildi. Şirketin özel bir imar planı yaptırmadığı vurgulandı. Ayrıca, dere koruma bandı için ayrılan 16.788 m² alanın terkinin sağlandığı ve bu kısmın yapılaşma dışında bırakıldığı kaydedildi.

Yapı ruhsatının da mevcut onaylı imar planları çerçevesinde düzenlendiği, dolayısıyla dere yatağının imara açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İhale, mülkiyet devri ve ekonomik pay:

RAMS, proje alanında İBB mülkiyetinde bulunan parseli, 4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihalede satın aldığını açıkladı. Aynı ihalede İBB’ye 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı ayrıldığı, bu nedenle İBB’nin süreçteki rolü ve ekonomik payının değerlendirmelerde göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kentsel dönüşüm, hak sahipleri ve yetki süreci:

Projenin bir kentsel dönüşüm çalışması olduğu, bölgede 156 riskli yapı bulunduğu ve bunun yaklaşık 950 hak sahibini ilgilendirdiği ifade edildi. Sarıyer Belediyesi tarafından yıkım ruhsatları ve imar durum belgesi düzenlendiği ancak yapı ruhsatı sürecinin tamamlanmadığı; bunun üzerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından mülkiyet sorunlarının çözüldüğü ve Bakanlık tarafından mevcut onaylı imar planlarına göre yapı ruhsatı düzenlendiği açıklandı.

Bakanlığın süreci yürütmesinin sebebinin, İBB’nin imar izni vermemesi olmadığı; aksine mülkiyet ve ruhsat işlemlerindeki sorunların giderilerek hak sahiplerinin mağduriyetinin önlenmesi olduğu belirtildi.

Siyasi açıklamalar ve çağrı:

Bülbül, Sayın Özgür Özel tarafından yapılan ve şirketi hedef alan açıklamalar için resmi kayıt ve belgeler dikkate alınmadan yapılan iddiaların kabul edilemeyeceğini söyledi. RAMS’ın süreçlerinin açık ve belgelerle desteklendiğini, kamuoyunda yanlış algı oluşmasını doğru bulmadıklarını belirterek Sayın Özel’i açıklamalarını somut belgeler ışığında yeniden değerlendirmeye ve doğru olmayan ifadelerini düzeltmeye davet etti.

Afet sonrası incelemeler ve güvenlik:

Açıklamada, yaşanan afetin ardından proje alanında gerekli tüm teknik inceleme ve kontrollerin gerçekleştirildiği, yapılan değerlendirmelerde yapı güvenliği ve çalışmaların devamı açısından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi. Projedeki çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğü, yapı güvenliği, mühendislik standartları ve mevzuata uygunluğun projenin her aşamasında şirketin temel sorumluluğu olduğu vurgulandı.

RAMS, önceliklerinin dönüşümü güvenli ve nitelikli şekilde tamamlamak ve hak sahiplerine ile müşterilerine verilen sözleri yerine getirmek olduğunu açıkladı.

RAMS TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI DEVRAN BÜLBÜL