Vestel bilanço esnekliği için eurobond yatırımcılarına iki yeni yol önerdi

Vestel, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamada, bankalarla yürütülen finansal yeniden yapılandırma görüşmeleri ile Eurobond sürecinin paralel ilerlediğini ve hedefin sürdürülebilir bir bilanço yapısı oluşturmak olduğunu duyurdu.

Şirket, Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi kapsamında yürütülen Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) görüşmelerinde krediör bankalara iki yıl anapara ve faiz ödemesiz ve 2041 vadeli bir yeniden yapılandırma önerisinde bulunduğunu, bu teklif üzerinde müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.

Eurobond için teklifin detayları:

Toplam nominal tutarı 500 milyon dolar olan, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 15 Mayıs 2029 vadeli mevcut Eurobond için takas teklifi ve muvafakat talebi süreci başlatıldı. Teklif belgelerindeki hüküm ve şartlara tabi olmak üzere yatırımcılara, vade ve likidite tercihlerini göz önünde bulundurarak seçebilecekleri iki alternatif sunuldu.

Uzun vadeli ilk seçenekte, mevcut tahvilin vadesinin 15 Mayıs 2035'e uzatılması ve yıllık faiz oranının yüzde 4 olarak belirlenmesi öngörülüyor. Bu seçenekte anapara tutarında herhangi bir kesinti bulunmuyor; anaparanın yıllık taksitlerle geri ödenmesi planlanıyor.

Daha kısa vadeli ikinci seçenekte ise takasa sunulan mevcut tahviller, anapara tutarının yüzde 55'ine eşit nominal değerli, yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni bir Eurobond ile değiştirilmesi öneriliyor. Bu seçenek yüzde 45 anapara kesintisi içeriyor ve anaparanın yıllık taksitlerle geri ödenmesi öngörülüyor.

Süreç ve yatırımcı kararı:

Bankalarla yürütülen yeniden yapılandırma görüşmeleri henüz sonuçlanmamış olup, Eurobond yatırımcılarına sunulan alternatifler teklif aşamasında bulunuyor. Vestel'in açıklamasında, nihai düzenlemelerin teklif belgelerindeki hüküm ve şartlara tabi olacağı ve yatırımcıların kendi vade ile likidite ihtiyaçlarına göre tercih yapacağı vurgulandı.

Şirket, hem bankalarla hem de Eurobond sahipleriyle yürütülen görüşmelerin amacının bilanço dengesini güçlendirmek olduğunu belirtti; süreç ilerledikçe tarafların kararları ve olası sonuçlar netleşecek.

VESTEL, BANKALARLA İKİ YIL ANAPARA VE FAİZ ÖDEMESİZ, 2041 VADELİ YENİDEN YAPILANDIRMA TEKLİFİNİ MÜZAKERE EDERKEN, 500 MİLYON DOLARLIK EUROBOND İÇİN YATIRIMCILARINA 2035 VE 2032 VADELİ İKİ ALTERNATİF SUNDU.