Raylı sistem ağında hızlı genişleme: 3,25 milyar yolcuya hizmet verildi

bakanlığın raylı sistem yatırımlarında son durum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık tarafından bugüne kadar tamamlanan kent içi raylı sistem yatırımlarının bilançosunu açıkladı. Bakanlık tarafından hizmete alınan hatların toplamı 452 kilometreyi bulurken, bu hatlarda bugüne dek dünya nüfusunun yaklaşık beşte ikisine karşılık gelen 3,25 milyar yolcu taşındı.

mevcut hat uzunluğu ve geçmişten bugüne gelişim:

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde işletmedeki kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 1.054,7 kilometre seviyesine ulaştığını belirtti. 2002 yılında ülke genelinde 281 kilometre olan hat uzunluğu, 2026 itibarıyla yüzde 270 artış ile 1.054,7 kilometreye çıktı; son 24 yılda kaydedilen bu genişleme, şehir içi toplu taşımada önemli bir dönüşümü işaret ediyor.

yapımı süren projeler ve illere göre dağılım:

Bakanlığın sürdürdüğü çalışmalarda, 9 ilde toplam 220,85 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının yapımının devam ettiği bildirildi. Projelerin il bazındaki dağılımı şöyle: İstanbul 10,8 km, Ankara 48 km, Konya 54,2 km, Kocaeli 49,65 km, Bursa 5 km, Samsun 13,3 km, Trabzon 16,2 km, Sakarya 15,2 km ve Afyonkarahisar 8,5 km. Bu projelerin tamamlanmasıyla bakanlık tarafından hayata geçirilen hattın 673 kilometreye, Türkiye genelindeki toplam hattın ise yaklaşık bin 275 kilometreye çıkması hedefleniyor.

gelecek planları ve çevresel hedefler:

Mevcut ve devam eden projelere ek olarak, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Erzurum, Erzincan, Van ve Trabzon’da toplam 188 kilometre yeni kent içi raylı sistem hattının planlandığı, bu hatlar için fizibilite ve etüt çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Uraloğlu, raylı sistemlerin hızlı, güvenli, ekonomik ve çevre dostu ulaşım imkânı sunduğunu vurgulayarak, ağın güçlenmesinin bireysel araç kullanımını ve trafik yoğunluğunu azaltmaya, zamandan tasarruf sağlamaya ve sürdürülebilir ulaşımı geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakanlığın açıkladığı veriler, kent içi ulaşım altyapısındaki yatırımların nicelik ve nitelik açısından artmaya devam ettiğini gösteriyor; özellikle büyükşehirlerde tamamlanan ve planlanan hatların devreye alınması, hem günlük yolcu kapasitesini hem de şehir içi hareketliliğin düzenlenmesini etkileyen temel unsur olarak öne çıkıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN BUGÜNE KADAR 452 KİLOMETRELİK KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATTININ HİZMETE SUNULDUĞUNU BİLDİRDİ.