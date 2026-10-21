Refahiye kaymakamı sahada: köy ve mezralarda vatandaşlarla buluştu

ziyaretin kapsamı:

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezralarda incelemelerde bulunmak ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

görülen köy ve mezralar:

Taşkıran, Diştaş köyüne bağlı Çerçiler, Yerlice ve İncehabibler mezraları ile Gülensu köyüne bağlı Babolar, Zereler ve Mecük mezralarını ziyaret etti. Ayrıca Babaarslan köyüne bağlı Bozolar ve Ağdaş mezralarının yanı sıra Bölüktepe ve Sarıkoç köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

taleplerin yerinde alınması:

Ziyaretlerde köy ve mezraların mevcut durumu hakkında bilgi alan Taşkıran, vatandaşların altyapı, hizmet ve günlük ihtiyaçlara ilişkin taleplerini dinledi. Görüşmeler sırasında iletilen hususlar not edildi ve takip edilmek üzere kayda alındı.

Kaymakamlık temasları, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve hizmet planlamasında önceliklerin belirlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

REFAHİYE KAYMAKAMI TAŞKIRAN, KÖY VE MEZRALARI ZİYARET ETTİ