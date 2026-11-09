İş insanlarından Çermik Futbol 21'e 60 forma bağışı

destek nasıl gerçekleşti:

İstanbul'da emlak sektöründe hizmet veren Abdullah Demirkıran ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren Serdar Akay, İstanbul Çermikliler Derneği öncülüğünde Çermik Futbol 21 Kulübü'ne forma bağışında bulundu.

Yetkililer, toplam 60 adet formanın kulübe teslim edildiğini belirtti. Bu destek, genç sporcuların malzeme ihtiyacını karşılamayı ve kulübün saha etkinliklerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

kulübün değerlendirmesi:

Çermik Futbol 21 Kulübü Başkanı Semih Yıldız, bağışta bulunan iş adamlarına teşekkür ederek yerel desteklerin kulübün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yıldız, sağlanan malzemenin antrenman ve maç organizasyonlarına katkı sağlayacağını ve gençlerin motivasyonunu artıracağını söyledi.

yerel dayanışmanın etkisi:

İstanbul merkezli dernek çalışmaları ve iş insanlarının memleketlerine yönelik katkıları, bölge kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında etkili oluyor. Benzer yardımlar, altyapı eksikliklerinin giderilmesine ve gençlerin spora erişiminin kolaylaşmasına yardımcı oluyor.

Kulüp yetkilileri, bu tür desteklerin süreklilik kazanması halinde faaliyetlerini genişletme imkânı bulacaklarını ifade etti.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN ÇERMİK FUTBOL 21 KULÜBÜNE, İŞ ADAMLARI TARAFINDAN FORMA BAĞIŞINDA BULUNULDU.