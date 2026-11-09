Göztepe evinde tutunamıyor: Gürsel Aksel'de puan kayıpları artıyor

Göztepe'nin ev performansı neden geriliyor:

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, bu sezon evindeki beş maçta beklenen istikrarı yakalayamadı. İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak sahasında sadece 4 puan toplayabildi. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, evde çıktıkları maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü ve -2 averaj ile sahada ligin kötü performans gösteren takımlarından biri oldu.

İç saha maçlarının seyrinde ortak noktalar:

Göztepe'nin iç saha sonuçlarına bakıldığında bazı tekrar eden sorunlar göze çarpıyor. Takım, iç sahadaki ilk iki müsabakada Gençlerbirliği ve Gaziantep FK'ye mağlup oldu. Çaykur Rizespor karşılaşmasında 1-0 öne geçmesine rağmen, maçın ortasında 2-1 geriye düştü; son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bir sonraki maçta Çorum FK'yı 2-0 mağlup ederek toparlanma işareti verdi, ancak hafta sonunda konuk ettiği Başakşehir'e 2-1 yenilerek evindeki puan kayıplarına bir yenisini ekledi.

Skoru koruma sorunu ve maç içi dinamikler:

Göztepe, evindeki maçlarda öne geçtiği durumları sürdürmekte zorlanıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarda takım iki kez öne geçmesine rağmen bununla skoru koruyamadı; bu maçlardan biri beraberlikle sonuçlanırken diğeri mağlubiyetle bitti. Bu durum, savunma organizasyonu ve maç sonu oyuncu yönetimi açılarından çözülmesi gereken bir problem olarak öne çıkıyor. Teknik ekibin ve oyuncuların, iç saha avantajını puana çevirebilmek için bu alanlarda acil düzenlemeler yapması gerekiyor.

Göztepe'nin bu iç saha istatistikleri, taraftar önünde daha istikrarlı sonuçlar almak isteyen kulüp için öncelikli bir gündem maddesi olarak kalmaya devam ediyor. Takımın sezonun ilerleyen bölümünde iç sahada ne kadar toparlanacağı, Süper Lig'deki genel performansını doğrudan etkileyecek.

GÖZTEPE, İÇ SAHA PERFORMANSIYLA DİBE VURDU (ARŞİV)