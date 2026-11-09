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Beşiktaş'ın evinde güçlü, deplasmanda istikrarsız tablo

Beşiktaş, eylülden kasıma kadar geçen yaklaşık 50 günde dış sahada 4 maçta sadece 1 galibiyet alırken, iç sahada 11 karşılaşmada ağırlığını hissettirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş'ın evinde güçlü, deplasmanda istikrarsız tablo

Deplasmanda yaşanan sıkıntı:

Beşiktaş, eylül ayında verilen milli aranın ardından kasım ayındaki milli araya kadar geçen yaklaşık 50 günlük süreçte Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 4 deplasman maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Almanya’da Hoffenheim karşısında alınan 3-2’lik zafer, bu dönemdeki tek deplasman zaferi olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlıların sezon boyunca yaşadığı 5 mağlubiyetın tamamı dış sahada gerçekleşti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris’e 3-0 yenilgi, Süper Lig’de Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor karşısındaki mağlubiyetler ile Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında İskoçya’da Celtic’e 3-2’lik sonuç, deplasmandaki kırılganlığı gösteriyor.

Milli aralar arasındaki 50 günlük periyot:

Kara Kartal, eylüldeki milli araya Diyarbakır’da Amed Sportif Faaliyetler karşısında aldığı mağlubiyetle girdi. Aranın ardından Avrupa Ligi’nde Hoffenheim’ı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti; ancak bu başarı ligde Trabzonspor karşısında 2-0’lık yenilgiyle gölgelendi. Daha sonra Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçen ekip, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak değerli iki puan bıraktı. Ardından Avrupa sahasında Celtic’e karşı yine öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Dolmabahçe'de farklı bir Beşiktaş:

İç sahada Beşiktaş bambaşka bir yüz sergiliyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de iç sahada oynadığı 11 maçta yalnızca 1 beraberlik yaşarken, diğer 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı belirtiliyor. Dolmabahçe’de rakiplerine geçit vermeyen takım, taraftarını umutlandıran bir performans ortaya koydu.

Avrupa kupalarında evinde Midtjylland ve Hradec Králové’yi 1-0, Kauno Žalgiris’i 3-0, Olimpik Marsilya’yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Crystal Palace karşısında ise 2-2’lik beraberlik yaşadı. Süper Lig sahasında ise Eyüpspor’u 1-0, Çorum FK’yı 6-2, Erzurumspor FK’yı 3-0, Kocaelispor’u 2-1, Başakşehir’i 2-0 ve Gençlerbirliği’ni 3-0 yenerek iç sahadaki üstünlüğünü sürdürdü.

Gol ve savunma verileri:

İç saha ve deplasman arasındaki fark gol istatistiklerine de yansıyor. Süper Lig’de sahasında oynadığı 5 karşılaşmada Beşiktaş 17 gol atarken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Deplasmanda aynı sayıda maça çıkıldığında takımın gol katkısı 6da kalırken, savunmada 9 gol yedi.

Avrupa Ligi elemeleri ve grup aşamasında da benzer bir tablo söz konusu: Toplam 10 karşılaşmada iç sahada 11 gol atıp 3 gol yerken, deplasmanda 8 kez gol sevinci yaşayan ekip, kalesinde 6 gol gördü. Bu veriler, Beşiktaş’ın evindeki etkin oyun ile dış sahadaki istikrarsızlığını net şekilde ortaya koyuyor.

Sonuç olarak takım, sezon başından itibaren iç sahada nispeten güven veren bir performans sergilerken, deplasmandaki puan ve skor kayıpları şampiyonluk ve Avrupa hedefleri açısından dikkat çekici bir sorun olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ, EYLÜL AYINDA VERİLEN MİLLİ ARANIN ARDINDAN KASIM AYINDAKİ MİLLİ ARAYA KADAR GEÇEN...

BEŞİKTAŞ, EYLÜL AYINDA VERİLEN MİLLİ ARANIN ARDINDAN KASIM AYINDAKİ MİLLİ ARAYA KADAR GEÇEN YAKLAŞIK 50 GÜNLÜK SÜREÇTE, SÜPER LİG VE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ÇIKTIĞI 4 DEPLASMAN MAÇINDA YALNIZCA 1 GALİBİYET ALABİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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