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Rektör Aydın'dan başkent görüşmesi: İçişleri Bakanı Çiftçi ile rektör heyeti bir arada

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek rektörler heyetiyle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Rektör Aydın'dan başkent görüşmesi: İçişleri Bakanı Çiftçi ile rektör heyeti bir arada

Toplantı ayrıntıları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da temaslarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile beraberindeki rektörleri makamında kabul etti.

Katılımcılar:

Görüşmede Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu de yer aldı.

Görüşmenin içeriği:

Toplantıda Rektör Aydın ile Bakan Çiftçi arasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu; görüşme, rektörler heyetinin katılımıyla gerçekleşti.

Resmi makam kabulü çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaret, üniversite temsilcileri ile bakanlık arasında doğrudan iletişim ve değerlendirme fırsatı sağladı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN VE...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN VE BERABERİNDEKİ REKTÖRLERİ KABUL ETTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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