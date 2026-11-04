Rektör Aydın'dan başkent görüşmesi: İçişleri Bakanı Çiftçi ile rektör heyeti bir arada

Toplantı ayrıntıları:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da temaslarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile beraberindeki rektörleri makamında kabul etti.
Katılımcılar:
Görüşmede Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu de yer aldı.
Görüşmenin içeriği:
Toplantıda Rektör Aydın ile Bakan Çiftçi arasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu; görüşme, rektörler heyetinin katılımıyla gerçekleşti.
Resmi makam kabulü çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaret, üniversite temsilcileri ile bakanlık arasında doğrudan iletişim ve değerlendirme fırsatı sağladı.
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN VE BERABERİNDEKİ REKTÖRLERİ KABUL ETTİ.
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