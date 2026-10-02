Dolar 49,1076 +0,06%
Euro 55,3162 +0,18%
Bist 12.342,37 +0,76%
Altın Gram 6.656,57 +0,33%
EUR/USD 1,1252 +0,07%
Brent Petrol 99,11 -3,13%
--°

Rektör Fatma Aydın meclis resepsiyonunda üniversiteyi temsil etti

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, TBMM'nin 28. dönem 5. yasama yılı resepsiyonuna katılarak üniversite adına iyi dileklerini ve destek mesajını iletti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Rektör Fatma Aydın meclis resepsiyonunda üniversiteyi temsil etti

Omü rektörü meclis resepsiyonunda üniversiteyi temsil etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı nedeniyle Meclis'te düzenlenen resepsiyona katılarak üniversiteyi temsil etti.

Resepsiyonun detayları:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis Tören Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, üniversite rektörleri ve çok sayıda davetli yer aldı. Resepsiyon, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Aydın'ın mesajı:

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, törende yaptığı konuşmada yeni yasama yılına ilişkin temennisini paylaştı: "Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin iradesinin temsil edildiği Gazi Meclisimizin, yeni dönemde de ülkemizin gelişimine ve geleceğine katkı sağlayacak önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Tüm milletvekillerimize ve Meclis çalışanlarımıza başarılı bir yasama yılı diliyorum."

Katılımıyla OMÜ'yü temsil eden Aydın, üniversitenin kamu kurumlarıyla kurduğu ilişkinin ve parlamenter süreçlere duyulan saygının altını çizdi. Resepsiyonun ardından yapılan değerlendirmelerde, törenin parlamenter işbirliğinin ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN (TBMM) 28. DÖNEM 5. YASAMA YILI AÇILIŞI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN RESEPSİYONA KATILDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üçlü savunma zirvesi Şuşa'da: iş birliğini genişletme kararlılığı
images

Kadının eli sofradan siyasete: iklim mücadelesinde çözümün öznesi
images

Site yöneticisinin tepkisi basın açıklamasını gerdi: Yeni Parti ilçe başkanı sak...
images

Şuşa'da üçlü savunma zirvesi: bölgesel iş birliği ve güvenlik ele alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şaphane'de gıda güvenliğine sıkı takip: işletmelerde hijyen ve muhafaza koşulları denetlendi

Karabük eğitim ve araştırma hastanesinde bir ilk: ALIF ile kompleks omurga ameliyatı

Denizli'nin genç yıldızı Nefise Kaymakçı Avrupa ringinde madalya peşinde

Pazar koşusu nedeniyle Bursa'da bazı ana arterlerde trafik düzenlemesi uygulanacak

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı