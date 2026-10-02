Rektör Fatma Aydın meclis resepsiyonunda üniversiteyi temsil etti

Omü rektörü meclis resepsiyonunda üniversiteyi temsil etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı nedeniyle Meclis'te düzenlenen resepsiyona katılarak üniversiteyi temsil etti.

Resepsiyonun detayları:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis Tören Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, üniversite rektörleri ve çok sayıda davetli yer aldı. Resepsiyon, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Aydın'ın mesajı:

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, törende yaptığı konuşmada yeni yasama yılına ilişkin temennisini paylaştı: "Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin iradesinin temsil edildiği Gazi Meclisimizin, yeni dönemde de ülkemizin gelişimine ve geleceğine katkı sağlayacak önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Tüm milletvekillerimize ve Meclis çalışanlarımıza başarılı bir yasama yılı diliyorum."

Katılımıyla OMÜ'yü temsil eden Aydın, üniversitenin kamu kurumlarıyla kurduğu ilişkinin ve parlamenter süreçlere duyulan saygının altını çizdi. Resepsiyonun ardından yapılan değerlendirmelerde, törenin parlamenter işbirliğinin ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN (TBMM) 28. DÖNEM 5. YASAMA YILI AÇILIŞI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN RESEPSİYONA KATILDI.