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Rektör Hacımüftüoğlu kampüste öğrencilerle yeni dönemi değerlendirdi

2026-2027 akademik yılının başlangıcında Atatürk Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kampüste öğrencilerle bir araya gelip beklenti ve önerilerini dinledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Rektör Hacımüftüoğlu kampüste öğrencilerle yeni dönemi değerlendirdi

Rektör öğrencilerle kampüste bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 2026-2027 Akademik Yılı'nın başlamasıyla kampüste öğrencilerle buluştu. Yeni dönemin ilk günlerinde gerçekleştirilen görüşmede öğrenciler, üniversite yaşamına ilişkin değerlendirmelerini, beklenti ve önerilerini doğrudan rektöre iletti.

öğrencilerin görüşleri yol gösteriyor:

Toplantıda öğrencilerin eğitim süreçleri, kampüs imkânları ve sosyal faaliyetlere ilişkin geri bildirimleri ön plana çıktı. Rektör Hacımüftüoğlu, öğrencilerin ilettiği taleplerin ve önerilerin üniversite yönetiminin önceliklerini şekillendirmede önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilerle doğrudan iletişim kurmanın eğitim politikalarının belirlenmesinde temel bir adım olduğunu belirtti.

eğitim, sosyal ve kariyer odaklı çalışmalar sürüyor:

Rektör, Atatürk Üniversitesi'nin güçlü akademik altyapısının yanı sıra öğrencilerin aidiyet hissini güçlendirecek sosyal ve kültürel alanların geliştirilmesine önem verildiğini söyledi. Yeni akademik dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve kariyer gelişimine yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.

Kampüsün öğrencilerin enerjisiyle yeniden canlandığına dikkat çeken Hacımüftüoğlu, üniversitelerin sadece bilgi üretim merkezi olmadığını; gençlerin fikirlerini geliştirdiği ve yaşam deneyimi kazandığı mekânlar olduğunu ifade etti. Rektör, öğrenci taleplerinin takip edileceğini ve iletişim kanallarının açık tutulacağını belirterek yeni akademik yılın tüm öğrencilere başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, 2026-2027 AKADEMİK YILININ...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, 2026-2027 AKADEMİK YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KAMPÜSTE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK YENİ DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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