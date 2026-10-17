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Rektörden 2. Ordu komutanına tebrik ziyareti

Rektör Recep Bentli, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı’yı tebrik için ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Rektörden 2. Ordu komutanına tebrik ziyareti

Rektörün tebrik ziyareti

Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, 2. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Gültekin Yaralı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bentli, Yaralı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin içeriği:

Bentli, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "2. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Sayın Gültekin Yaralı’ya yeni görevinde başarılar diliyor, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." Bu sözler, ziyaretin nezaket ve tebrik amacı taşıdığını ortaya koydu.

Kurumsal ilişkiler ve mesaj:

Ziyaret, üniversite ile askeri makamlar arasındaki karşılıklı saygı ve iletişimin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi temsilcisi Bentli'nin tebrikleri, Yaralı'nın yeni görevine yönelik destek ve iyi dilekleri yansıttı.

REKTÖR BENTLİ’DEN 2. ORDU KOMUTANI YARALI’YA TEBRİK ZİYARETİ

REKTÖR BENTLİ’DEN 2. ORDU KOMUTANI YARALI’YA TEBRİK ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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