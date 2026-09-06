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Reşadiye mesire alanı Çekmeköy’de törenle açıldı

Çekmeköy'de tamamlanan Reşadiye Mesire Alanı, protokolün katıldığı törenle açıldı; park, sosyal tesisler ve et mangal alanları halka hizmete sunuldu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Reşadiye mesire alanı Çekmeköy’de törenle açıldı

Reşadiye mesire alanı açılışı:

İstanbul Çekmeköy'de yapımı tamamlanan Reşadiye Mesire Alanı, düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına sunuldu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi ve törene katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene katılanlar arasında Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Kaymakamı Mustafa Çit ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yer aldı. Açılışın ardından protokol üyeleri alanda bulunan vatandaşlara köfte-ekmek ikramıda bulundu ve tesisi birlikte gezdi.

başkanın mesajı:

Açılışta konuşan Orhan Çerkez, ilçeye kalıcı eserler kazandırma hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Çerkez, "Çekmeköy’ümüze bir eser kazandırmanın onur ve gururunu yaşamak için hepimiz bir aradayız" sözleriyle katılımcılara teşekkür etti ve "Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" mesajını verdi.

Başkan Çerkez tesisin kullanım imkanlarına değinerek, alanın ailelerin vakit geçirebileceği park alanları, oyun alanları, ibadethane ile kapalı ve açık sosyal tesisler ve sağlıklı bir et mangal bölümünden oluştuğunu belirtti. Ayrıca hijyen koşullarına dikkat edildiği ve tesislerin her zaman hizmette olacağı ifade edildi.

tören sonrası halkla etkileşim:

Açılışın ardından protokol üyeleri vatandaşlarla yakından ilgilenip mesire alanında piknik yapan komşularla sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyaretçiler tesisin sunduğu imkanları yerinde görme fırsatı buldu ve yetkililer saha gezisi sırasında vatandaşların görüşlerini dinledi.

Çekmeköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Reşadiye Mesire Alanı, yeşil alan ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak planlanan düzenlemeler ve sosyal donatılarla bölge halkının kullanımına açıldı. Tesisin ilerleyen dönemde ilçe sakinlerinin sosyal hayatına katkı sağlaması hedefleniyor.

Çekmeköy&#039;de Reşadiye Mesire Alanı törenle hizmete açıldı

Çekmeköy'de Reşadiye Mesire Alanı törenle hizmete açıldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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